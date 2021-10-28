Х в графе "пол". В США выдали первый гендерно-нейтральный паспорт
Foto: Reuters/Scanpix

Государственный департамент США выдал первый гендерно-нейтральный паспорт, сообщает РБК со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

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"Департамент выдал первый американский паспорт, где в графе "пол" поставлен знак X. Мы с нетерпением ожидаем возможности предложить эту опцию всем обычным заявителям при получении паспорта, как только мы завершим необходимую работу с системой и обновим форму [для подачи заявления] в начале 2022 года", — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Отметка X, как объяснили в ведомстве, ставится для интерсекс-людей, людей с небинарной и неопределенной гендерной идентичностью, то есть тех, кто не идентифицирует себя ни с мужским, ни с женским полом.

В Госдепартаменте также сообщили, что активно сотрудничают с правительственными учреждениями США, чтобы обеспечить комфортные условия для перемещения владельцев гендерно-нейтральных паспортов по стране.

В ведомстве не сообщили, кто получил гендерно-нейтральный паспорт, однако, по данным The Guardian, это может быть интерсекс-человек Дан Зим, который проживает в Колорадо и с 2015 года судится за право иметь гендерно-нейтральный паспорт.

22 июля удостоверение личности без указания женского или мужского пола разрешили выдавать в Аргентине. "Государству не должно быть дела до сексуальной ориентации его граждан или до того, с каким полом они себя идентифицируют. Его должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли они, платят ли жители налоги и не совершают ли они преступления", — заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Теперь у гражданина Аргентины в графе "пол" в удостоверении личности вместо буквы F (женский пол) или M (мужской пол) может быть указан вариант Х.

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