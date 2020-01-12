Хаджимба под давлением оппозиции покинул пост главы Абхазии
Foto: AP/Scanpix

После отставки Рауля Хаджимбы исполнять обязанности до выборов должен премьер самопровозглашенной республики, уверены в оппозиции.

Рауль Хаджимба в воскресенье, 12 января, сообщил, что подписал заявление об уходе с поста главы самопровозглашенной Республики Абхазия.

"Да, я ушел", — цитирует его агентство "Интерфакс".

По словам председателя оппозиционной партии "Единая Абхазия" Сергея Шамбы, исполнять обязанности до выборов должен премьер самопровозглашенной республики Валерий Бганба.

Парламент самопровозглашенной республики рассмотрит заявление Хаджимбы 13 января. ЦИК Абхазии ранее назначил повторные выборы на 22 марта.

Как передает агентство РИА "Новости", силовики и сторонники оппозиции отошли от резиденции главы республики. Оппозиционеры двинулись колоннами в центр города. После этого с территории резиденции выехали автомобили силовиков.

Хаджимба 12 января находился на госдаче близ Сухуми, охранявшейся, по данным "Кавказского узла", вооруженными людьми. Все автомобили, которые заезжали внутрь резиденции, досматривались.

На фоне кризиса в самопровозглашенную республику прибыл помощник президента России Владислав Сурков.

В ходе переговоров оппозиционеры требовали от Рауля Хаджимбы сложить полномочия. Во встрече принимали участие лидеры абхазской оппозиции Аслан Бжания и Алхас Квициния. Как уточняет агентство "Интерфакс", переговоры были организованы при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева. На встрече также присутствовали заместитель главы Абхазии Аслан Барциц и секретарь "Совета безопасности" самопровозглашенной республики Мухамед Килба.

По словам Бжании, главе Абхазии дали время, "чтобы он принял решение".

В четверг, 9 января, сторонники оппозиции, требуя отставки главы республики, ворвались в правительственные здания. К этому времени там не осталось сотрудников Хаджимбы. После экстренного заседания Совбеза непризнанной республики Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению чрезвычайного положения.

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии 10 января признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре выборов, прошедших осенью, и постановила назначить новые. Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия 11 января сообщил, что их дата будет объявлена в течение пяти дней. Это, однако, не устроило оппозицию.

По данным ЦИК Абхазии, Рауль Хаджимба по итогам второго тура выборов 8 сентября набрал 47,39 процента голосов и переизбран на новый срок. Его ближайший соперник — лидер партии "Амцахара" ("Родовые огни") Ахас Квициния получил 46,17 процента голосов. Квициния через суд потребовал аннулировать результаты голосования.

Независимость Абхазии признают лишь несколько стран, включая Россию. Грузия считает ее частью своей территории, занятой РФ.

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Абхазия Грузия
подать объявление >
Объявления
60 000 € Квартира, Rīga, Pārdaugava
47 000 € Квартира, Rīga, Centrs
89 000 € Дом, Salaspils nov.
250 000 € Дом, Mārupes nov.
253 000 € Дом, Babītes nov.
47 500 € Квартира, Rīga, Purvciems
215 000 € Дом, Mārupes nov.
177 000 € Дом, Ķekavas nov.
27 500 € Квартира, Rīga, Ķengarags
37 000 € Квартира, Rīga, Vecmīlgrāvis
345 000 € Дом, Babītes nov.
99 000 € Квартира, Rīga, Centrs
185 000 € Дом, Salacgrīvas nov.
62 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
165 000 € Квартира, Rīga, Centrs
100 000 € Дом, Ķekavas nov.
29 900 € Дом, Salacgrīvas nov.
45 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
3 700 € Квартира, Rīga, Centrs
550 000 € Квартира, Rīga, Centrs
30 000 € Дом, Carnikavas nov.
175 000 € Дом, Ķekavas nov.
53 000 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
56 840 € Квартира, Rīga, Teika
240 000 € Дом, Mārupes nov.
86 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
48 900 € Квартира, Rīga, Teika
329 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
55 000 € Квартира, Rīga, Centrs
64 900 € Дом, Rojas nov.
300 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
177 000 € Дом, Garkalnes nov.
165 000 € Дом, Olaines nov.
186 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
68 000 € Квартира, Rīga, Purvciems
185 000 € Квартира, Rīga, Centrs
225 000 € Дом, Rīga, Dārzciems
950 € Дом, Garkalnes nov.
2 500 000 € Дом, Jūrmala, Melluži
138 000 € Дом, Olaines nov.
75 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
195 000 € Дом, Ikšķiles nov.
690 € Квартира, Rīga, Centrs
355 000 € Дом, Ikšķiles nov.
250 000 € Дом, Garkalnes nov.
145 000 € Дом, Mārupes nov.
46 000 € Дом, Engures nov.
300 000 € Дом, Rīga, Mežaparks
42 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
38 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
295 000 € Дом, Garkalnes nov.
312 000 € Дом, Babītes nov.
44 000 € Дом, Saulkrastu nov.
234 000 € Дом, Ķekavas nov.
157 000 € Квартира, Carnikavas nov.
165 000 € Квартира, Jūrmala
145 000 € Дом, Jūrmala, Valteri
400 000 € Квартира, Rīga, Centrs
146 900 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
33 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
150 000 € Дом, Saulkrastu nov.
800 € Квартира, Rīga, Centrs
69 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki

Comment Form