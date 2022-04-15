Хакеры из Северной Кореи похитили сотни миллионов долларов в криптовалюте

Хищение криптовалют на сотни миллионов долларов, имевшее место в марте, — дело рук хакерских группировок Lazarus Group и APT38, связанных с Северной Кореей, сообщило Федеральное бюро расследований США в четверг, 14 апреля. Об этом пишет Deutsche Welle.

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По данным ФБР, две недели тому назад эти две группировки с помощью взломанных криптоключей похитили в общей сложности почти 620 млн долларов у пользователей игровой онлайн-платформы Axie Infinity. Это стало одним из крупнейших в истории цифровых хищений.

Lazarus Group приобрела известность в 2014 году, когда ее обвинили во взломе компании Sony Pictures Entertainment в отместку за сатирически фильм "Интервью", в котором высмеивался руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Хакерская программа в Северной Корее

По сведениям американских военных, хакерская программа КНДР реализуется как минимум с 1990-х годов. В Северной Корее работает около шести тысяч хакеров в составе подразделения "Бюро-121". Они оперируют с территории целого ряда стран, в том числе Беларуси, Китая, Индии, Малайзии и России.

В прошлом году северокорейские хакеры похитили криптовалюту на сумму в 400 млн долларов, сообщала в январе платформа Chainalysis.