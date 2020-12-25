Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft

Российские хакеры получили доступ к электронной переписке клиентов облачного сервиса компании Microsoft, пишет в пятницу, 25 декабря, американское издание The Washington Post. По данным издания, в результате недавних кибератак злоумышленники также смогли добраться до электронной почты как минимум одной частной компании.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предположительно, хакеры действовали через корпоративного партнера компании Microsoft, которого источники информации не назвали. В самой компании Microsoft настаивают, что не выявили никаких уязвимостей и следов взлома предоставляемых продуктов или облачного сервиса.

Хакеры атаковали американскую компанию



Ранее, 24 декабря, сообщалось, что хакеры, предположительно действующие в российских интересах, пытались получить несанкционированный доступ к электронной переписке CrowdStrike Holdings Inc. - американской компании, работающей в сфере информационной безопасности.

Специалисты Центра изучения угроз корпорации Microsoft cвязались с компанией, предупредив, что киберпреступники пытались получить доступ к переписке с помощью облачной платформы Microsoft Azure. "Была предпринята попытка прочитать электронную почту - и она, как подтвердили в Miсrosoft, провалилась", - отметили специалисты CrowdStrike Holdings Inc.

Кибератака Sunburst



В свою очередь, 13 декабря стало известно, что неустановленные хакеры смогли взломать компьютерные системы как минимум 40 государственных структур США, а также еще неизвестное число частных фирм, включая и саму Microsoft. При этом большая часть целей хакеров - около 80% - находилась в США, а остальные 20% были разбросаны по всему миру.

Злоумышленники начали атаку в марте 2020 года, когда им удалось разместить вредоносное программное обеспечение в системах американской компании SolarWinds, которая производит программы для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем. Через систему автоматических обновлений вирус скачали около 18 тысяч клиентов этой компании.

Кибератаку под названием Sunburst называют самой опасной в истории США. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в ее организации российских хакеров. Дональд Трамп, однако, заявил, что за атакой мог стоять Китай. В России все обвинения отрицают.