Хакеры могут противодействовать санкциям Запада в отношении РФ

Хакеры, действующие в интересах России, могут попытаться противостоять экономическим санкциям Запада в отношении Москвы. Такое мнение высказал директор Института информационного общества (DSI) в берлинской Европейской школе менеджмента и технологий Сандро Гайкен (Sandro Gaycken), который консультирует НАТО и правительство ФРГ по вопросам цифровой безопасности. Его слова привело в четверг, 21 апреля, агентство dpa.

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По его оценкам, целью киберсил может стать аккумулирование средств путем манипулирования финансовыми рынками.

"Возможно также предположить, что они работают с преступными группировками для вымогательства выкупа у атакованных компаний на Западе", — отметил Гайкен.

Ранее ряд экспертов в США уже предупреждал, что Кремль ответит на санкции Запада целенаправленными кибератаками. Президент США Джо Байден в этой связи призвал американские компании и организации усилить киберзащиту.

Манипуляции на фондовых рынках

По мнению директора DSI, действующие в интересах Москвы хакеры "способны манипулировать торговлей на фондовом рынке" и преступным образом получать доход на падающих курсах. Кроме того, цифровая криминальная активность в целях обогащения возможна при слияниях и поглощениях компаний, уверен эксперт. Преступники могут использовать в этих целях подставные фирмы, добавил он.

"Если России быстро понадобится много денег — как это, похоже, уже и происходит — это может привести к массированным манипулятивным атакам на мировую экономику. Для Запада это означает необходимость укреплять оборону, если мы не хотим полностью лишиться средств", — предостерег эксперт.

Не ограничиваться киберзащитой

Сандро Гайкен при этом призвал не ограничиваться лишь усилением киберзащиты. "Достаточно много банков имеют хороший опыт противодействия нападениям на их инфраструктуру с помощью целенаправленных ответных атак" (hack backs) на серверы, констатировал он, добавив, что подобные контратаки могут осуществляться точечно, без массированного "сопутствующего ущерба".

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) предупредило депутатов бундестага и представителей германских министерств о возможных атаках российских хакеров и кампаниях по дезинформации. Об этом 11 апреля сообщили издания медиагруппы Funke. Политики, имеющие отношение к процессу принятия решений в Германии, работающие с ними сотрудники или лица, занятые в административных процессах, могут "прямо или косвенно" стать объектами пророссийских действий, следовало из циркуляра BfV. "Проинформируйте сотрудников о текущей угрозе, чтобы обратить их внимание на опасность", — подчеркивалось в документе.