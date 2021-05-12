ХАМАС выпустил по Израилю более тысячи ракет

В среду, 12 мая, весь день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинские радикалы в секторе Газа продолжали взаимные обстрелы. Использование ракет палестинской стороной началось в понедельник, на это Израиль ответил ракетным огнем, начав войсковую операцию "Страж стен". Подводя итоги вторника, начальник Генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави сообщил, что армия "поразила более 500 целей в Газе и уничтожила десятки радикалов". По его словам, по Израилю было выпущено более 600 ракет, большую часть которых перехватила система ПВО "Железный купол".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Нынешнее обострение — самое кровопролитное с 2014 года. Тогда Израиль провел в секторе Газа не только воздушную, но и наземную операцию "Нерушимая скала". Она шла с 7 июля по 26 августа, с израильской стороны погибли около 70 человек, с палестинской — около 2 тыс. Поводом к нынешнему обострению стала серия событий, которые пришлись на священный для мусульман месяц Рамадан. Арабское население Израиля жаловалось на ограничение доступа к Храмовой горе в Иерусалиме, из-за чего происходили стычки с полицией, после которых полиция Израиля провела рейды в мечети Аль-Акса. Движение ХАМАС объявило, что встает на защиту Иерусалима и священных мест, и 10 мая, в день, когда Израиль празднует восстановление контроля над городом (по итогам войны 1967 года), начало ракетный обстрел территории Израиля, на который Израиль начал отвечать.

Сирены воздушной тревоги с понедельника регулярно звучат практически во всех израильских городах. Массированному обстрелу были подвергнуты не только находящиеся рядом с сектором Газа города Ашдод и Ашкелон, но и Тель-Авив, а также другие крупные города. Люди пережидали атаки в бомбоубежищах.

Из почти 9 млн израильтян около 30% не имеют поблизости от жилища бомбоубежища, говорится в отчете государственного контролера, опубликованном в августе прошлого года. Всего в стране 12 тыс. общественных убежищ, но пятая часть из них не дает достаточной защиты на случай атаки, указывалось в документе.

ХАМАС сообщил о попадании израильских ракет в жилые дома в Газе. Палестинцы, как и израильтяне, покинули их заранее — их оповещают СМС о готовящейся атаке, перед боевыми ракетами по цели пускают холостую.

С понедельника в Газе погибли 53 человека, сообщило Министерство здравоохранения. В Израиле погибли шестеро — пять гражданских и один военный, сообщил на брифинге вечером 12 мая представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. По его данным, Израиль наносит удары только по военным целям, но ХАМАС использует гражданскую инфраструктуру, как щит.