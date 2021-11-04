"Хаоса не было". Болдуин поддержал коллег, отвергающих обвинения в халатности на съемках "Ржавчины"

Актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора Галину Хатчинс, поделился в соцсетях комментариями коллеги, которая назвала обвинения в плохом соблюдении техники безопасности на съемках фильма Rust ("Ржавчина") необоснованными.

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21 октября Алек Болдуин на съемочной площадке "Ржавчины" выстрелил в сторону Галины Хатчинс из пистолета, который ему выдали, ошибочно объявив незаряженным. Хатчинс погибла, стоявший за ней режиссер Джоэл Соуза был ранен.

Дизайнер по костюмам Тереза Мэгпейл Дэвис написала 2 ноября в соцсетях: "Истории, которые плетутся вокруг нас, о том, что мы были перегружены работой, а вокруг царили хаос и опасность, не соответствуют действительности". Болдуин, выступавший в этом фильме и в качестве продюсера, поделился ее записью в "Инстаграме", снабдив его собственной припиской: "Прочтите вот это".

Ранее шериф округа Санта-Фе, где велись съемки и произошла трагедия, заявил, что говорить о предъявлении обвинений слишком рано, однако явно имела место халатность при обращении с оружием.

Другие члены съемочной группы также критиковали меры безопасности, а старший электрик Серж Светной и вовсе заявил на своей страничке в "Фейсбуке", что трагедия произошла по причине недосмотра и непрофессионализма.

Выяснилось также, что накануне инцидента несколько членов съемочной группы, недовольные условиями проживания и часами работы, ушли с площадки.

Но по словам Дэвис, съемочная группа часто, иногда по нескольку раз на дню, собиралась на летучки, посвященные правилам техники безопасности. "Случайные выстрелы "происходят намного чаще, чем вы себе представляете", — добавляет она.

Дэвис также высказалась в защиту эксперта по оружию Ханны Гутьеррес Рид, которая передала оружие помощнику режиссера Дэвиду Холлсу прежде, чем он вручил его Болдуину. Их обоих стали обвинять в отсутствии должного опыта.

"Оружейница обучалась у хорошо известного оружейника и за несколько месяцев до этого выполняла ту же работу на съемках похожего фильма, — пишет Дэвис. — Была ли она очень опытным человеком? Нет. Соответствовала ли ее квалификация фильму первого уровня? Да".

Уровни в данном случае определяют бюджет фильма и, соответственно, зарплаты съемочной группы. Первый считается самым низким уровнем и присваивается фильмам с бюджетом в пределах 6 млн долларов.

"А как, вы полагаете, человек приобретает такой опыт? — пишет она. — У нас у всех в какой-то момент была наша первая, и наша вторая работа. Наш помощник режиссера никогда не относился к своей работе легкомысленно. Так что я не буду присоединяться к общему хору и делать вид, что он все время игнорировал нашу безопасность".

Сам Холлс в начале недели заявил, что был "поражен и глубоко опечален" гибелью Хатчинс.

"Я надеюсь, что эта трагедия заставаит всю киноиндустрию провести переоценку ценностей и правил, чтобы удостовериться в том, что никто больше не пострадает в ходе творческого процесса", — добавил он.

Нет боевому оружию на съемках

Между тем, по данным следствия, именно Холлс объявил оружие безопасным, передавая его в руки Алека Болдуина.

Дэвис пишет также, что в память о Хатчинс будет добиваться того, чтобы боевое оружие никогда не применялось на съемках. Это мнение разделяют десятки ведущих кинематографистов Голливуда, которые на этой неделе выступили с призывом к киноиндустрии с призывом "запретить все боевое оружие на съемочных площадках".

Грег Фрейзер, работавший над фильмом "Дюна", Рэйчел Моррисон, снявшая "Черную пантеру", и Мэнди Уокер, оператор фильма "Мулан", были среди 200 человек, поставивших свои подписи под этим требованием.

Пока ведется расследование трагедии, съемки фильма "Ржавчина" приостановлены на неопределенный срок. Прокуроры говорят, что говорить о предъявлении конкретных обвинений пока слишком рано.

Тем временем супруга Алека Болдуина Хилария разместила в "Инстаграме" гневное сообщение, в котором обвиняет папарацци в том, что после инцидента со стрельбой они преследуют ее семью.

"Они не уважают нашу просьбу оставить нас в покое даже после того, как мы на днях дали интервью, специально остановив для этого машину, — пишет она. — Нас вместе с детьми преследуют на машинах, и уже бывали опасные моменты".

В прошлые выходные Алек Болдуин заявил, что вероятность того, что произошло на съемочной плащадке, была один на триллион.

"[Хатчинс] была моим другом, — сказал он фотографам в Вермонте, — мы были очень слаженной командой, вместе снимавшей кино, когда случилось это ужасное событие".