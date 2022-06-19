Харьков снова становится прифронтовым городом

Россия пытается пробиться к Харькову и сделать его прифронтовым городом, заявил в воскресенье советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

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Об этом же накануне говорил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, предупреждая, что в ближайшее время жителей города ждут обстрелы.

"Харьков не возьмут железно. Здесь можно не волноваться. Другое дело, что бить по Харькову будут еще некоторое время", - сказал Арестович в своем ежедневном выступлении на Youtube-канале "Фейгин.Live".

По его словам, в Белгородской области на границе с Украиной собрано 5-7 российских батальонно-тактических групп, а также штурмовики и вертолеты, что в случае их введения в действие может доставить Харькову большие неприятности, поставив его под угрозу массированных ударов полевой артиллерии.

"Харьковчанам следует быть осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом", - добавил Арестович.

Минувшей ночью американский Институт изучения войны сообщил, что к северу от Харькова продолжаются боевые действия по оттеснению украинских войск от границы с Россией, но российские военные не добились там значительных успехов, что делает их позиции уязвимыми для украинского контрнаступления и "партизанского давления".

Ранее на этой неделе правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, обвинив Россию в использовании запрещенных кассетных бомб для обстрелов жилых кварталов Харькова.