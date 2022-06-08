Харви Вайнштейну в Британии предъявят обвинения в домогательствах
Foto: AP/Scanpix/LETA

Бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявят обвинения по двум эпизодам сексуальных домогательств к женщине. По версии обвинения, оба преступления были совершены в Лондоне летом 1996 года.

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В среду Королевская прокуратура санкционировала лондонской полиции возбуждение против 70-летнего Вайнштейна — после того как некоторые подробности доказательной базы были пересмотрены.

По версии полиции, эпизодов домогательств было два, и оба произошли в июле-августе 1996 года.

Предполагаемой жертвой была женщина, которой сегодня за 50.

"Королевская прокуратура напоминает всем заинтересованным лицам, что в отношении подзащитного идет уголовное разбирательство, и что у него есть право на справедливый суд", — заявила глава отдела по особо важным делам прокуратуры Розмэри Эйнсли.

В прокуратуре подчеркнули, что считают крайне важным избежать появления в СМИ информации или комментариев, которые могут повлиять на исход процесса.

Харви Вайнштейн выступил продюсером нескольких культовых фильмов, в том числе "Криминальное чтиво" (1994), "Влюбленный Шекспир" (1998) и "Король говорит" (2010).

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BBC News Русская служба:

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