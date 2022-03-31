Хасиды в Умани назвали ложью заявление минобороны России об использовании синагоги военными Украины

Руководитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Натан Бен Нун и глава еврейской спасательной организации "Хацала Украина" раввин Гилель Коэн назвали ложью заявление министерства обороны России о том, что городская синагога в Умани — центре паломничества хасидов — используется украинцами в военных целях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На видео, которые оба представителя еврейских общин записали, стоя перед синагогой, военных и военной техники нет.

"Официально заявляем, что все святыни и религиозные объекты хасидской общины используются исключительно по их прямому назначению, а именно для проведения религиозных обрядов и помощи людям. Украинские власти и военные никогда не просили предоставить религиозные объекты для военных целей", — цитирует заявление Бен Нуна издание "Умань Медиа".

"Не верьте в этот фейк, это святые места", — заявил раввин Коэн в комментарии проекту "Проверено. Медиа".

30 марта министерство обороны России опубликовало фотографии территории синагоги, якобы полученные от "одного из членов еврейской общины Умани".

Москва утверждает, что на снимках зафиксирована погрузка в самосвал "имущества, оружия и боеприпасов", якобы хранившихся в синагоге и замаскированных под строительный мусор.

На фотографиях также изображены автобусы с надписью "Дети", которые, по версии Москвы, использовались для перевозки "националистов и иностранных наемников".

"Объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздей­ствия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию", — утверждал официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

При этом фотографии, по его словам, были сделаны 21 марта — на следующий день после того, как Владимир Зеленский рассказал в выступлении перед израильским Кнессетом о том, что "в первый же день войны российские снаряды ударили по Умани — городу, который ежегодно посещают десятки тысяч израильтян".

В заявлении фонда хасидов, а также в телеграм-канале Объединенной еврейской общины Украины подчеркивается, что даже на фотографиях российской стороны ясно видно, что территория синагоги закрыта и пуста, на ней никто не находится, а ворота закрыты. На то, что транспорт и люди в военной форме на скриншотах, сделанных с камер видеонаблюдения, находятся за пределами территории синагоги, обращает внимание и проект "Проверено. Медиа".

В фонде имени Раби Нахмана в Умани также заявляют, что эта синагога, вторая по размеру в Украине, была закрыта с Рош а-Шана (который праздновался в сентябре 2021 года) и с того момента не использовалась.

Как хасиды помогают беженцам и жителям Умани

По данным "Умань. Медиа", около 20 хасидов остаются в Умани с детьми и ежедневно молятся об окончании войны и мире в Украине. Большинство из них работают в фонде имени Раби Нахмана из Бреслава и "круглосуточно оказывают помощь как евреям, так и неевреям", открыв для всех нуждающихся двери синагоги и других зданий в историко-культурном центре бреславских хасидов и могилы цадика Нахмана (места паломничества).

Руководитель фонда Натан Бен Нун лично приехал из Израиля в Умань, чтобы быть вместе с украинцами и защищать город, сообщала "Умань. Медиа". Об этом сам глава фонда заявил в своем видеообращении. "Сейчас 14-й день войны. Мы приехали, чтобы поддержать всех жителей Умани и украинцев. Вся еврейская община мира, все бреславские хасиды, а также все граждане Израиля сейчас поддерживают Украину. Мы приехали, чтобы поддержать жителей Умани и всей Украины", — сказал он.

Жительница Умани Анастасия рассказывала Русской службе Би-би-си, что хасиды оборудовали в Умани кухни и столовые, где женщины по очереди готовят еду для участников территориальной обороны и военнослужащих. Фонд также организовал горячую линию для беженцев и собрал 2 тонны продуктов. Подвалы синагоги используют в качестве укрытия от обстрелов и бомбоубежища для уманчан и беженцев, которым предоставляют еду и ночлег. Владельцы нескольких гостиниц в районе паломничества хасидов предоставили для беженцев свободные номера.

Умань находится в Черкассой области к югу от Киева. Но еще в первый день российского вторжения город начали бомбить с воздуха.

"Начали детонировать снаряды и в двух селах, которые ближе к складам, домов практически не осталось. Склады тушили, немножко локализировали пожар. Взрывалось еще очень долго. Утром в городе поутихло, но в пригороде снаряды продолжали падать, — рассказывала Би-би-си жительница Умани Анастасия 25 февраля. — Есть погибшие и раненые. При взрыве в 50 метрах от центральной площади погиб мужчина, который в 7 утра ехал на велосипеде на работу, и ранило еще пятерых".

По словам собеседницы Би-би-си, врачи в те дни не выходили из операционной единственной в городе больницы.

Об обстрелах Умани сообщалось и в другие дни, в том числе 27 марта.