Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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"П***ец полный, сын, прости за маты". Рассказы жителей Херсонской области, оказавшихся в зоне затопления

Главное событие недели — прорыв плотины Каховской ГЭС, после которого десятки населенных пунктов ниже по течению Днепра оказались полностью или частично затоплены. Пока российские и украинские власти обвиняют друг друга в умышленном уничтожении плотины, десятки тысяч людей борются с последствиями произошедшего. И власти на правом берегу, и оккупационные "власти" на левом отчитываются о проведении эвакуации, вот только, судя по рассказам очевидцев, украинские военные, спасатели и волонтеры действуют куда эффективнее, даже под российскими обстрелами. На оккупированной территории самая тяжелая ситуация в городе Алешки — волонтеры получили оттуда почти две тысячи сообщений с просьбой о помощи, но приехать туда им, по собственным словам, мешают представители МЧС РФ и военные.

С жителями городов и сел по обе стороны Днепра поговорили журналисты "Русской службы BBC", "Медузы", "Новой газеты. Европа", "Медиазоны" и "Службы поддержки".

В ноябре 2021 года белоруску Яну Пинчук задержали российские силовики, спустя несколько месяцев девушку экстрадировали на родину — там ее обвиняли в создании Telegram-каналов, которые оказывали помощь задержанным на акциях против фальсификации президентских выборов в августе 2020-го. На этой неделе 25-летнюю Пинчук приговорили к 12 годам заключения — это в 16 раз дольше, чем она прожила на свободе со своим бойфрендом Никитой, с которым познакомилась во время белорусских протестов. Молодой человек в интервью Владиславу Чирину рассказал, каково это — влюбиться в единомышленницу, вернуться ради нее из Испании в Россию, спустя несколько месяцев вынужденно перенести свидания в следственный изолятор, там же пожениться, а потом даже не иметь возможности навещать жену в белорусской колонии.

За 33 года Дмитрий Петров как будто прожил несколько жизней — он был анархистом и антифашистом, защитником природы и городским партизаном, язычником и редактором, исследователем Русского Севера и Курдистана. Из-за репрессией несколько лет назад Петров уехал из России и перебрался в Киев, а после начала полномасштабного вторжения в Украину решил защищать новый дом с оружием в руках — по собственным словам, "ради всех людей, которых гнусная тоталитарная система, созданная в России и Беларуси, лишает достоинства и возможности свободно вздохнуть". В апреле он погиб при обороне Бахмута. Анна Павлова рассказывает о жизни "неутомимого активиста".

"Медуза" и "Важные истории": Чистыми руками взять патриотических денег и не зашквариться

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Даже до начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти тратили десятки миллиардов рублей в год на создание "патриотических" фильмов, сериалов и прочего контента, а после 24 февраля 2022-го потоки госфинансирования только усилились. Главный (и очень щедрый) распределитель бюджетных денег — Институт развития интернета, роль которого после случившегося из-за большой войны сокращения частного сектора на этом рынке только возросла, причем настолько, что теперь туда в поисках финансирования для своих проектов приходят не только пропагандисты, но и те, кто выступает против боевых действий. Журналисты "Медузы" и "Важных историй" выяснили, как работает эта организация.

Во второй половине 2000-х карьера Роберта Шлегеля развивалась стремительно — в 21 год он занял пост пресс-секретаря прокремлевского движения "Наши", а спустя год стал самым молодым в истории депутатом Госдумы РФ. За следующие несколько лет он стал одним из самых ярких российских парламентариев — предлагал законопроекты в поддержку цензуры, высказывался за ограничения проката голливудского кино, называл Навального "хомячьим фюрером" и, конечно же, поддерживал аннексию Крыма. В 2016-м Шлегель перестал быть депутатом, спустя три года репатриировался в Германию, а в последнее время стал публично высказываться против войны и в поддержку оппозиционеров. Нина Абросимова рассказывает историю экс-политика, которого обвинили в "переобувании" сторонники самых разных взглядов.