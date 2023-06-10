что почитать
Foto: DELFI

Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"П***ец полный, сын, прости за маты". Рассказы жителей Херсонской области, оказавшихся в зоне затопления

Главное событие недели — прорыв плотины Каховской ГЭС, после которого десятки населенных пунктов ниже по течению Днепра оказались полностью или частично затоплены. Пока российские и украинские власти обвиняют друг друга в умышленном уничтожении плотины, десятки тысяч людей борются с последствиями произошедшего. И власти на правом берегу, и оккупационные "власти" на левом отчитываются о проведении эвакуации, вот только, судя по рассказам очевидцев, украинские военные, спасатели и волонтеры действуют куда эффективнее, даже под российскими обстрелами. На оккупированной территории самая тяжелая ситуация в городе Алешки — волонтеры получили оттуда почти две тысячи сообщений с просьбой о помощи, но приехать туда им, по собственным словам, мешают представители МЧС РФ и военные.

С жителями городов и сел по обе стороны Днепра поговорили журналисты "Русской службы BBC", "Медузы", "Новой газеты. Европа", "Медиазоны" и "Службы поддержки".

"Бумага": Девять месяцев с любимым — и 12 лет за решеткой

В ноябре 2021 года белоруску Яну Пинчук задержали российские силовики, спустя несколько месяцев девушку экстрадировали на родину — там ее обвиняли в создании Telegram-каналов, которые оказывали помощь задержанным на акциях против фальсификации президентских выборов в августе 2020-го. На этой неделе 25-летнюю Пинчук приговорили к 12 годам заключения — это в 16 раз дольше, чем она прожила на свободе со своим бойфрендом Никитой, с которым познакомилась во время белорусских протестов. Молодой человек в интервью Владиславу Чирину рассказал, каково это — влюбиться в единомышленницу, вернуться ради нее из Испании в Россию, спустя несколько месяцев вынужденно перенести свидания в следственный изолятор, там же пожениться, а потом даже не иметь возможности навещать жену в белорусской колонии.

"Медиазона": Девять жизней анархиста Петрова

За 33 года Дмитрий Петров как будто прожил несколько жизней — он был анархистом и антифашистом, защитником природы и городским партизаном, язычником и редактором, исследователем Русского Севера и Курдистана. Из-за репрессией несколько лет назад Петров уехал из России и перебрался в Киев, а после начала полномасштабного вторжения в Украину решил защищать новый дом с оружием в руках — по собственным словам, "ради всех людей, которых гнусная тоталитарная система, созданная в России и Беларуси, лишает достоинства и возможности свободно вздохнуть". В апреле он погиб при обороне Бахмута. Анна Павлова рассказывает о жизни "неутомимого активиста".

"Медуза" и "Важные истории": Чистыми руками взять патриотических денег и не зашквариться

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Даже до начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти тратили десятки миллиардов рублей в год на создание "патриотических" фильмов, сериалов и прочего контента, а после 24 февраля 2022-го потоки госфинансирования только усилились. Главный (и очень щедрый) распределитель бюджетных денег — Институт развития интернета, роль которого после случившегося из-за большой войны сокращения частного сектора на этом рынке только возросла, причем настолько, что теперь туда в поисках финансирования для своих проектов приходят не только пропагандисты, но и те, кто выступает против боевых действий. Журналисты "Медузы" и "Важных историй" выяснили, как работает эта организация.

"Холод": Винтик, который хочет работать

Во второй половине 2000-х карьера Роберта Шлегеля развивалась стремительно — в 21 год он занял пост пресс-секретаря прокремлевского движения "Наши", а спустя год стал самым молодым в истории депутатом Госдумы РФ. За следующие несколько лет он стал одним из самых ярких российских парламентариев — предлагал законопроекты в поддержку цензуры, высказывался за ограничения проката голливудского кино, называл Навального "хомячьим фюрером" и, конечно же, поддерживал аннексию Крыма. В 2016-м Шлегель перестал быть депутатом, спустя три года репатриировался в Германию, а в последнее время стал публично высказываться против войны и в поддержку оппозиционеров. Нина Абросимова рассказывает историю экс-политика, которого обвинили в "переобувании" сторонники самых разных взглядов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu