Хроника пандемии: снизилась смертность тяжелых пациентов от Covid-19

Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13,6 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания Covid-19 скончались свыше 585 тысяч человек, выздоровели более 7,9 млн пациентов.

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Китай отчитался о росте экономики впервые с начала пандемии коронавируса. В стране зафиксирован экономический рост в 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. В Китае снято большинство карантинных ограничений, вновь работают предприятия и магазины. В предыдущем квартале экономика Китая рухнула на 6,8 процента. Это стало сильнейшим падением с 1960-х годов.

В США 15 июля выявлено 71 670 человек, заразившихся коронавирусом. Это почти рекордный показатель за день, на 100 случаев больше было зафиксировано лишь 10 июля. Заболеваемость COVID-19 в США резко выросла в конце июня.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, и он вновь оказался положительным. Как сообщает телеканал CNN Brazil, Болсонару чувствует себя хорошо: у него нет ни повышенной температуры, ни проблем с дыханием.

Смертность от COVID-19 среди пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снизилась примерно на треть с начала пандемии, это следует из публикации в научном журнале Anaesthesia. Согласно одному из исследований, упомянутых в статье, в конце марта доля смертности среди тяжелых пациентов составляла 60 процентов, а в конце мая — 42 процента. Ученые считают, что смертность удалось снизить в том числе благодаря улучшившемуся уходу в больницах и снижению нагрузки на отделения реанимации.

Число умерших от последствий заражения коронавирусом в странах Латинской Америки и Карибского бассейна превысило 150 тысяч человек. Наиболее пострадавшим от SARS-CoV-2 регионом остается Европа: здесь заболевание унесло жизни более 200 тысяч человек.