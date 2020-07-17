Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13,9 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания Covid-19 скончались свыше 591 тысячи человек, выздоровели более 8,2 млн пациентов.

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В США зафиксирован новый высший показатель заражений за один день — 75 255 случаев. Еще в июне он превышал 30 000. Эксперты опасаются, что скоро будет преодолена граница в 100 тысяч заражений в сутки.

Авиакомпания British Airways в связи с пандемией отказалась от использования всех имеющихся у нее самолетов Boeing 747. Полеты продолжат только более современные самолеты.

Звезды Голливуда приняли участие в рекламной кампании по пропаганде ношения защитных масок. Среди них Морган Фримен, Роберт де Ниро и Джейми Фокс. Полуминутные ролики сняла лауреат Оскара Кэтрин Бигелоу.

Число заражений коронавирусом в Бразилии, по официальным данным, превысило 2 миллиона случаев.

Стриминговый сервис Netflix с начала пандемии фиксирует рекордный приток новых подписчиков. С апреля по июнь текущего года подписку онлайн-кинотеатра приобрели более 10 млн человек — втрое больше обычных показателей для этого периода.

Власти Алжира планируют принять закон, который защитит местных медиков от "физических и вербальных атак". В последние недели в стране зафиксированы многочисленные нападения на медработников, пытающихся противостоять распространению заражения. В последние дни число новых случаев инфицирования превысило 500 в день, что вынудило власти вновь ввести ограничения в некоторых регионах страны.

Границы США с Мексикой и Канадой по решению американских властей останутся закрытыми еще на месяц — до 20 августа. Об этом объявил министр внутренней безопасности США Чед Вулф, подчеркнув, что закрытие границ замедлило проникновение вируса.