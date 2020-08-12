Хроника пандемии: в Германии более 1200 новых случаев заражения коронавирусом

Мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 20,5 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 743 000 человек, выздоровели более 13 млн пациентов.

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Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с Covid-19. "Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна — это две разные вещи", — сказал Фаучи во время онлайн обсуждения, организованного National Geographic.

За истекшие сутки в Китае выявлено 45 новых инфицированных COVID-19. У 20 заразившихся симптомов не наблюдается, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.За минувшие сутки новых летальных исходов не зафиксировано.

Институт Роберта Коха сообщает о 1226 новых случаях инфицирования SARS-CoV-2 в Германии. Таким образом, общее число известных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло в ФРГ 218 519. За последние сутки скончались шесть пациентов, количество смертей с начала пандемии достигло 9207.

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что за минувшие сутки, число новых случаев заражения коронавирусом составило 52 160. С момента начала пандемии известно о 3,1 млн заразившихся. От последствий Covid-19 скончалось более 103 000 пациентов, 1274 из них — за последние 24 часа.

Социальная сеть Facebook начиная с апреля удалила более семи миллионов сообщений, содержащих информацию о коронавирусе, которая, по словам руководство компании, могла поставить под угрозу здоровье людей. Около 98 миллионов менее опасных материалов с сомнительной информацией были снабжены предупреждениями, сообщает концерн.

Китайские власти заявили, что обнаружили новый коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, которые были импортированы из-за границы. Страна происхождения товара не названа. В июле таможенники в портовом городе Далянь обнаружили вирус в упаковке замороженных креветок, импортированных из Эквадора.

Голландское правительство хочет ввести принудительный карантин для всех, кто имел контакт с зараженными коронавирусом. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на письмо, направленное в парламент страны. На прошлой неделе в Голландии число вновь инфицированных увеличилось на 55 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что три американские вакцины от коронавируса уже находятся на последнем этапе клинических исследований. По словам президента, его администрация достигла соглашения с компанией Moderna о покупке 100 млн доз разрабатываемой ей вакцины, в случае, если препарат будет зарегистрирован. Компании Pfizer и Moderna сегодня занимают передовые позиции в разработке вакцины против Covid-19 в США. Ранее Трамп уже говорил, что годное к применению средство против коронавируса может появиться в США примерно в начале ноября.

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 12 человек. Об этом журналистам сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, с момента начала пандемии в российской столице выявлено почти 249 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели свыше 191 тыс. человек. скончались 4611 пациентов.

Пандемия коронавируса может в долгосрочной перспективе иметь особенно негативные последствия для молодежи, ухудшая перспективы карьерного роста и возможности получения образования, сообщает Международная организация труда (International Labour Organization, ILO) при ООН. Согласно исследованию, наибольшему риску в этом отношении подвергаются люди в возрасте от 18 до 29 лет, а среди них, в первую очередь, женщины.