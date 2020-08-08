Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 19,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 722 000 человек, выздоровели свыше 12,5 млн пациентов.

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С 8 августа все возвращающиеся в Германию после поездки в страны, считающиеся регионами повышенного риска, обязаны сдать тест на наличие коронавирусной инфекции — даже без симптомов заболевания. Сделать анализ можно будет в специально отведенных для этого местах — в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в частных врачебных практиках.

Президент США Дональд Трамп заступился за гостей частного гольф-клуба в штате Нью-Джерси, нарушивших антиэпидемиологические предписания властей. Журналист на пресс-конференции указал главе Белого дома на отсутствие масок у посетителей клуба, которым владеет компания The Trump Organization. Трамп в ответ назвал их поведение "мирным протестом".

За последние сутки в Германии подтверждены 1122 случая новых заражений коронавирусом, а также 12 смертей среди больных пневмонией COVID-19, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). С момента проникновения инфекции в ФРГ вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 215 336 жителей, 9195 человек скончались. Еще две недели назад суточный прирост инфицированных в стране не превышал 6200 человек.

В США участники очередного раунда переговоров о пакете мер для стимулирования экономики не смогли прийти к единой позиции. Демократы предлагают выделить около 3 млрд долларов на поддержку экономики в свете пандемии, план республиканцев предполагает выделение около 1 миллиарда. Белый дом заинтересован в дальнейших переговорах лишь при наличии "новых предложений", отметил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин

В материковом Китае за сутки подтверждено 31 новое заражение, в шести случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. С момента вспышки заболевания вирус в стране выявлен у 84 596 человек, 4634 пациента с коронавирусом скончались. По официальным данным, новых летальных исходов среди больных Covid-19 нет почти 3 месяца.

Кабинет министров Италии под руководством Джузеппе Конте продлил до 7 сентября меры, нацеленные на борьбу с распространением коронавируса. В их числе — обязательное ношение масок и соблюдение правил социального дистанцирования. Кроме того, итальянское правительство одобрило пакет мер стимулирования экономики объемом в 25 млрд евро, предусматривающий налоговые послабления для южных регионов и продление выплат нуждающимся семьям.

В Москве скончались уже 4560 больных с коронавирусной инфекцией (суточный прирост — 14 человек), сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Всего в городе 246 154 случая заражения, 187 576 больных выздоровели.

В Бразилии количество смертей среди больных с коронавирусом достигло 99 572 (прирост за истекшие сутки 1079). Возбудитель заболевания Covid-19 выявлен у 2 962 442 человек, следует из официальных данных.