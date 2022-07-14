"Хуже Ирана — только Иран с ядерным оружием". США и Израиль подписали декларацию о военном партнерстве

В ходе второго дня визита в Израиль президент США Джо Байден заверил партнеров, что США готовы использовать все "элементы своей национальной мощи", чтобы не допустить создание Ираном ядерного оружия.

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Глава Белого дома допустил и силовой вариант, если это окажется последней возможной мерой.

"Хуже Ирана в его нынешнем виде может быть лишь Иран, обладающий ядерным оружием", — сказал Байден израильским журналистам.

Он заявил, что США вместе с союзниками продолжат противостоять иранской агрессии, которая включает в себя использование Тегераном террористических организаций "Хезболла", ХАМАС и "Исламский джихад" для дестабилизации региона.

Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве, в которой США обещают поддерживать Израиль в его праве любыми способами противостоять своим врагам.

Израиль, со своей стороны, готов привлечь США к разработке новейших лазерных вооружений, которые, как полагают израильские специалисты, изменят привычную оборонную доктрину.

Предполагается, что в будущем Израиль и США смогут предоставлять такие вооружения своим стратегическим партнерам.

Стороны также обновили договоренности о тесном сотрудничестве в сферах высоких технологий, науки и работы спецслужб.

Кроме того, Байден пообещал вернуться к рассмотрению вопроса о предоставлении гражданам Израиля права на безвизовый въезд в США.

Особое внимание в ходе встречи лидеры уделили вопросу дальнейшего сближения Израиля с арабскими соседями.

Что касается палестинского вопроса, то американский президент продолжает считать формат двух соседствующих государств единственно правильным, но признал, что в ближайшей перспективе этого не произойдет.

В пятницу глава Белого дома посетит Восточный Иерусалим и другие палестинские территории, после чего вылетит в саудовский город Джидда.

Подробно о визите Джо Байдена на Ближний Восток, его целях и подводных камнях — в нашем материале: