Хьюстон прощается с Джорджем Флойдом; обвиняемый в его убийстве полицейский предстал перед судом

В Хьюстоне прощаются с Джорджем Флойдом, убитым полицейскими в Миннеаполисе. На церемонию прощания пришли тысячи человек. Местом проведения была выбрана церковь "Фонтан хвалы".

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Двери церкви открылись в полдень по местному времени (восемь вечера по московскому времени). Примерно за час до этого у входа в церковь начали собираться люди.

Для соблюдения мер социального дистанцирования в церкви одновременно могут находиться лишь по 15 человек. На входе им проверяют температуру и просят продезинфицировать руки.

Прощание продлится до шести часов вечера. Оно транслируется в интернете.

Количество пришедших оценить пока сложно. Местные СМИ сообщают о длинной очереди на входе в церковь. Несколько посетителей рассказали местным СМИ, что приехали издалека и заняли места в очереди утром.

Церемонию посетил губернатор Техаса Грег Эбботт, мэр и шеф полиции Хьюстон Арт Асеведо.

Флойда похоронят во вторник на кладбище Хьюстона рядом с матерью, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на похоронное бюро.

Ожидается, что на похороны приедут политики и другие известные люди. Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден намерен встретиться с семьей Флойда и выразить соболезнования, сообщил его помощник. Как пишет Си-эн-эн на самих похоронах его не будет из соображений безопасности.

Ранее церемонии прощания уже состоялись в Миннеаполисе и в штате Северная Каролина, где он родился.

В Миннеаполисе тем временем перед судом по видеосвязи предстал бывший полицейский Дерек Шовин, которого обвиняют в убийстве Флойда. Именно он давил на шею мужчине почти девять минут, хотя тот говорил, что не может дышать.

Суд назначил Шовину, арестованному на прошлой неделе, залог в 1,25 млн долларов. Это выше, чем залоги за освобождение троих других полицейских, присутствовавших при гибели Флойда — 750 тысяч долларов.

Шовина обвиняют в убийстве второй степени (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, без предварительного умысла). Активисты требуют для него пожизненного заключения.

"Шовин должен провести жизнь в тюрьме, если мы хотим справедливости", — сказала в беседе с газетой New York Times участница демонстрации в Миннеаполисе, комментируя назначение залога.

Три других сотрудника, присутствовавших при этом, также уволены и обвиняются в пособничестве и попустительстве.

Убийство Флойда вызвало возмущение во всем мире и стало причиной многочисленных демонстраций, многие из которых привели к столкновениям с полицией.

В понедельник появились первые законодательные инициативы, связанные с гибелью Флойда и охватившими страну после нее столкновениями. Фракция Демократов в Конгрессе представила законопроект о всеобъемлющей реформе полиции, The Justice in Policing Act.

"Мы никогда больше не должны увидеть подобного тому, что произошло на улицах Миннеаполиса — медленного убийства человека полицейским в униформе", — заявила сенатор-демократ от Калифорнии Карен Басс, представляя законопроект. Она назвала смерть Джорджа Флойда "мученической".

Если он будет принят, полицейские в США будут обязаны держать включенными видеокамеры на автомобилях и личные камеры. Брать подозреваемых за шею во время задержания запретят, а механизм привлечения полицейских к суду за нарушение прав граждан будет упрощен.

Как отмечает обозреватель Би-би-си Энтони Зуркер, законопроект, который можно считать официальной позицией демократов по поводу гибели Джорджа Флойда и беспорядкам, вероятно будет принят нижней палатой, где у демократов большинство. Не ясно пройдет ли он контролируемый республиканцами сенат, и как его воспримет президент США Дональд Трамп, называвший участников протеста "бандитами".