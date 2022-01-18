ICAO подготовила доклад о посадке в Минске самолета Ryanair с Протасевичем

Международная организация гражданской авиации (ICAO) завершила подготовку отчета по расследованию обстоятельств посадки в мае 2021 года в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, совершавшего рейс FR4978. В понедельник, 17 января, ICAO сообщила, что предоставила документ странам, входящим в организацию: "Сегодня доклад стал доступен всем 193 членам организации, включая 36 стран, входящих в настоящее время в Совет ICAO".

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В сообщении указывается, что совет организации обсудит шаги, которые ей следует предпринять в связи с выводами доклада, на своем заседании 31 января. В тот же день будет рассмотрен и запрос Беларуси, которая считает незаконными санкции, наложенные на нее после инцидента.

Отчет был составлен специальной группой по расследованию фактов, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

ICAO has released its fact finding report into the event involving Ryanair flight #FR4978 in Belarus airspace. The report was made accessible today to all 193 ICAO Member States, including the 36 States presently elected to the ICAO Council. — ICAO (@icao) January 17, 2022

Тихановская поблагодарила ICAO

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила ICAO благодарность за подготовку отчета и старт публичной работы по этому делу. "Еще летом прошлого года моя команда обратилась к президенту Совета ICAO с призывом провести тщательное расследование по захвату самолета и аресту Романа Протасевича и Софии Сапеги, - написала экс-кандидат в президенты Беларуси. - С тех пор мы находимся в контакте с руководством организации".

Дискуссию на основе выводов доклада, которую представители совета ICAO проведут в конце января, Тихановская назвала важным этапом, указав, что "сегодняшний отчет не назвал виновных, а лишь стал отправной точкой в расследовании преступления".

Принудительная посадка самолета Ryanair

Белорусские власти 23 мая 2021 года принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

5 июня Евросоюз ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний, которым было запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Позднее к санкциям против Минска в связи с этим инцидентом присоединились и другие страны, в частности Япония и ряд европейских стран, не входящих в ЕС.