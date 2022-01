ICAO подготовила доклад о посадке в Минске самолета Ryanair с Протасевичем

Международная организация гражданской авиации (ICAO) завершила подготовку отчета по расследованию обстоятельств посадки в мае 2021 года в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, совершавшего рейс FR4978. В понедельник, 17 января, ICAO сообщила, что предоставила документ странам, входящим в организацию: "Сегодня доклад стал доступен всем 193 членам организации, включая 36 стран, входящих в настоящее время в Совет ICAO".

В сообщении указывается, что совет организации обсудит шаги, которые ей следует предпринять в связи с выводами доклада, на своем заседании 31 января. В тот же день будет рассмотрен и запрос Беларуси, которая считает незаконными санкции, наложенные на нее после инцидента.

Отчет был составлен специальной группой по расследованию фактов, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

ICAO has released its fact finding report into the event involving Ryanair flight #FR4978 in Belarus airspace. The report was made accessible today to all 193 ICAO Member States, including the 36 States presently elected to the ICAO Council.