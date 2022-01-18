ICAO заявила о несоответствиях в показаниях Беларуси в связи с захватом самолета Ryanair

В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO) об обстоятельствах принудительной посадки в Минске самолета Ryanair в мае 2021 года указано на несоответствия в показаниях белорусских властей, касающихся времени получения анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе на борту лайнера. Об этом пишет Deutsche welle.

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Во вторник, 18 января, российская "Новая газета" раскрыла ряд деталей оказавшегося в ее распоряжении документа, который ICAO предоставила все 193 странам, входящим в ее состав.

В частности, издание указывает, что электронное письмо о предполагаемом минировании самолета поступило в аэропорт Минска в 12.56 по местному времени, но в тот момент лайнер уже готовился к экстренной посадке.

"Однако Беларусь представила в ИКАО скриншот письма с другим временем получения — 12.25. Расследовательская группа ИКАО отдельно отмечает, что Минск отправил ей только скриншот письма, так что проверить его метаданные было невозможно", — пишет "Новая газета".





Шесть писем с угрозами минирования

В общей сложности было отправлено шесть анонимных мейлов с одинаковыми угрозами — по одному в аэропорты Вильнюса, Минска, Софии, Бухареста, Киева и Афин, причем последние два эти послания не получили, а в литовской столице письмо обнаружили лишь на следующий день, отмечается в документе. Между тем белорусский диспетчер, общавшийся с экипажем лайнера, сообщил об отправке письма примерно в 12.30.

ICAO также заявила о ряде нарушений стандартных процедур белорусскими властями. В частности, персонал минского аэропорта попросил одного члена экипажа остаться в самолете на время обыска, хотя по правилам команда и все пассажиры должны были его покинуть. Кроме того, в Беларуси не был объявлен режим антитеррористической операции после сообщения о минировании самолета, отмечается в документе.





В Беларуси изучают отчет ICAO

В свою очередь в Минске утверждают, что в отчете ICAO указывается, что самолет Ryanair "не принуждали" к посадке в Беларуси. "Группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было, в частности, военным самолетом МиГ-29, о котором ранее заявлялось", — заявил глава департамента авиации белорусского министерства транспорта Артем Сикорский. Он указал, что в его ведомстве "внимательно анализируют все элементы этого доклада", а также "выявляют неточности, требующие корректировки".

Накануне ICAO заявила, что доклад о захвате лайнера Ryanair в воздушном пространстве Беларуси готов и предоставлен в распоряжении членов организации, включая 36 стран, входящих в настоящее время в Совет ICAO. В заявлении также сообщается о предстоящем обсуждении дальнейших шагов на заседании Совета ICAO 31 января. В тот же день будет рассмотрен и запрос Беларуси, которая считает незаконными санкции, наложенные на нее после инцидента.

Отчет был составлен специальной группой по расследованию фактов, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.





Захват самолета Ryanair в мае 2021 года

Белорусские власти 23 мая прошлого года принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира — белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

5 июня ЕС ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний, которым было запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Позднее к санкциям против Минска в связи с этим инцидентом присоединились и другие страны, в частности Япония и ряд европейских стран, не входящих в Евросоюз.