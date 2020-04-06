Иисуса Воробьева, гулявшего с собакой на Патриарших, оштрафовали на тысячу рублей

Пресненский районный суд оштрафовал москвича Иисуса Воробьева, задержанного накануне у Патриарших прудов во время прогулки с псом во время режима самоизоляции. Заседание проходило по видеосвязи.

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42-летнему Воробьеву назначили штраф в 1 тысячу рублей за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Об этом "МБХ медиа" сообщил адвокат проекта "Правозащита Открытки" Олег Елисеев. Он также сказал, что решение будет обжаловано.

Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за режима самоизоляции. Стороны участвовали в нем по видеосвязи.

Суд признал Воробьева виновным по административному делу о неповиновении сотрудникам полиции (статья 19.3 Кодекса об административных правонарушениях).

Елисеев говорил ранее "МБХ медиа", что объяснения и рапорты сотрудников полиции по делу Иисуса Воробьева якобы были сфальсифицированы. Защита просила отложить рассмотрение дела, ей отказали.

В Москве с 30 марта действует режим обязательной самоизоляции. Можно передвигаться только до места работы и обратно, к ближайшему продуктовому магазину и аптеке, выгуливать собак рядом с домом (в пределах 100 метров). А все парки закрыты, в том числе у Патриарших прудов.

Друзья, максимально дикая ситуация — на Патриарших арестовали мужчину, который выгуливал собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост! Видео: Снежана Майская pic.twitter.com/TdDG4jEPiH — Патриаршие (@patriarshi) April 4, 2020

Задержание Иисуса



4 апреля полицейские задержали на Патриарших прудах в Москве выгуливающего собаку мужчину.

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, сотрудники полиции "неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции".

Видео задержания Иисуса с другого ракурса pic.twitter.com/qNnUUbYMH4 — Патриаршие (@patriarshi) April 4, 2020

"На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД "Хамовники", — сказал Васенин (цитата по Интерфаксу).

По его словам, собаку забрала жена задержанного.

Сам Воробьев настаивал, что ничего не нарушал, а просто выгуливал собаку рядом с домом.

"На Патриарших прудах нет никаких обозначений, что гулять тут нельзя. Если в законе нет Патриаршего пруда, что он закрыт, то туда можно ходить", — сказал Воробьев в понедельник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Естественно, оправдательное решение вряд ли будет. Мне адвокат сказал, какие могут быть [меры]: от штрафа до 15 суток. Я думаю, что-то посередине будет", — говорил он в интервью "Медузе".

Полицейских критиковал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции", — сказал Клишас Интерфаксу.