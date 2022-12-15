Илон Маск подал в суд на владельца аккаунта в "Твиттере", следящего за его самолетом

Илон Маск заявил, что подает в суд на владельца аккаунта в "Твиттере", который следит за его частным самолетом. Маск заявил, что такие действия подвергают опасности его сына.

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Аккаунт @ElonJet, у которого более полумиллиона подписчиков, был заблокирован в среду. Его владелец 20-летний Джек Суини использовал общедоступную информацию об авиарейсах, чтобы публиковать твиты каждый раз, когда самолет Маска взлетал и приземлялся.

Маск сообщил, что против Суини и других неназванных лиц поданы судебные иски.

"Прошлой ночью машину с lil X (это имя сына Маска) в Лос-Анджелесе преследовал (думая, что это я) сумасшедший, который перекрыл машине дорогу и забрался на капот", — написал Маск в "Твиттере".

Он добавил, что любая учетная запись, раскрывающая местонахождение людей в реальном времени, будет заблокирована, поскольку, по его мнению, представляет угрозу их физической безопасности.

Джек Суини, отвечая на вопрос "Би-би-си", отрицал, что инцидент был как-то связан с его аккаунтом. В среду он подтвердил, что его аккаунт был заблокирован.

Джек Суини, студент колледжа в штате Флорида, поделился с CNN скриншотом сообщения из "Твиттера", в котором говорится, что социальная сеть провела тщательную проверку и решила навсегда заблокировать его учетную запись за нарушение правил соцсети.

Студент отвечает и за десятки других аккаунтов, которые следят за частными полетами богатых американцев, в том числе соучредителя Microsoft Билла Гейтса, основателя Amazon Джеффа Безоса и генерального директора Meta Марка Цукерберга.

Многие из этих учетных записей в "Твиттере", в том числе та, где отслеживают самолеты, на которых может летать президент России Путин, также оказались заблокированными в среду днем.

Владелец "Твиттера" уже давно был недоволен аккаунтом @ElonJet и однажды, как сообщалось, даже предложил Джеку Суини 5000 долларов за его удаление.

Справочный центр "Твиттера" опубликовал свою обновленную политику, которая начинается так: "Вы не можете публиковать или постить личную информацию других людей без их авторизации и разрешения".