Илон Маск заявил, что через шесть лет человек высадится на Марс

Первый человек сможет высадиться на Марс уже через шесть лет, заявил основатель SpaceX Илон Маск во время церемонии вручения премии Axel Springer, которую присуждают авторам инновационных идей, влияющих на развитие человечества. Трансляция велась на сайте премии.

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"Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента", — сказал Маск, отвечая на вопрос, когда люди получат возможность высадиться на Марсе.

Он добавил, что при благоприятных условиях это может произойти уже через четыре года. При этом уже через два года SpaceX попытается отправить туда корабль без команды, сказал Маск.

В 2017 году создатель SpaceX называл такие же даты: компания планирует отправить грузовую ракету Starship на Марс в 2022 году, ракету с экипажем — в 2024-м. Для создания колонии на Марсе потребуется около тысячи таких ракет, считает Маск.