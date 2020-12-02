Илон Маск заявил, что через шесть лет человек высадится на Марс
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первый человек сможет высадиться на Марс уже через шесть лет, заявил основатель SpaceX Илон Маск во время церемонии вручения премии Axel Springer, которую присуждают авторам инновационных идей, влияющих на развитие человечества. Трансляция велась на сайте премии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента", — сказал Маск, отвечая на вопрос, когда люди получат возможность высадиться на Марсе.

Он добавил, что при благоприятных условиях это может произойти уже через четыре года. При этом уже через два года SpaceX попытается отправить туда корабль без команды, сказал Маск.

В 2017 году создатель SpaceX называл такие же даты: компания планирует отправить грузовую ракету Starship на Марс в 2022 году, ракету с экипажем — в 2024-м. Для создания колонии на Марсе потребуется около тысячи таких ракет, считает Маск.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SpaceX Илон Маск Марс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги