Илона Маска признали невиновным в обмане инвесторов

Присяжные суда Сан-Франциско оправдали основателя Tesla Илона Маска по делу о мошенничестве из-за твита 2018 года, в котором предприниматель заявил о приватизации компании по произвоизводству электромобилей. Инвесторы обвиняли его в том, что тем сообщением он нанес им ущерб в миллионы долларов.

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Присяжным в Сан-Франциско потребовалось около двух часов, чтобы признать Илона Маска невиновным.

Предприниматель уже прокомментировал их решение в своем Твиттере, написав: "Слава богу, человеческая мудрость восторжествовала! Я глубоко признателен присяжным за единодушное признание невиновности по делу Tesla 420".

7 августа 2018 года в своем твите Маск заявил, что "заручился средствами" для того, чтобы выкупить Tesla и сделать ее частной компанией. В этот момент акции фирмы взлетели вверх, однако на самом деле средства для выкупа он получить не сумел. Когда об этом стало известно, стоимость акций резко упала.

Акционеры, купившие или продавшие акции в этот период, утверждают, что Маск умышленно манипулировал стоимостью ценных бумаг, совершив мошенничество, в результате которого они потеряли миллионы долларов.

Сам Маск утверждал, что был уверен в том, что заручился согласием суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и никаких правонарушений не совершал. Другие ответчики по этому делу, среди которых семеро нынешних и бывших директоров Tesla, также отрицают, что совершили противозаконные действия.

Маск также заявил в суде, что его опыт пользования "Твиттером" не убеждает его в том, что инвесторы безоговорочно верят всему, что он там пишет. "Одно то, что я что-то твитнул, не означает, что люди этому верят или предпримут соответствующие действия", - сказал он.

Тем не менее, пресловутый твит стал настоящей легендой Кремниевой долины. Он уже стоил Маску 20 млн долларов, которые ему пришлось заплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), при этом еще 20 млн долларов была вынуждена заплатить сама компания. К тому же, Маск после этого лишился кресла председателя совета директоров Tesla.

Что дальше?

Юрист акционеров Tesla Николас Порритт заявил в суде, что современное общество основано на правилах: "Нам нужны правила, чтобы спасти нас от анархии. Правила должны применяться к Илону Маску, как и ко всем остальным".

Адвокат Маска Алекс Спиро парировал, что "плохой твит" не превращает предпринимателя в мошенника.

После озвученного решения присяжных Николасс Порритт заявил: "Мы разочарованы приговором и обдумываем следующие шаги".

Юрист по мошенничеству с ценными бумагами Рид Катрейн назвал твит о приватизации Tesla "настолько конкретным заявлением о приватизации компании, насколько это возможно" и сказал, что оправдательный вердикт был "пародией на законы о ценных бумагах".

А профессор корпоративного права в Университете Коннектикута Майнора Майерс, которую цитирует агентство Рейтер, полагает, что теперь Илон Маск будет использовать свою манеру коммуникации с удвоенной силой. "Это только придаст ему смелости действовать так, как он считает нужным", - говорит Майерс.