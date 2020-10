Индиец, почитавший Трампа как божество, не вынес известий о его болезни

Ярый поклонник президента США Дональда Трампа из Индии умер от остановки сердца вскоре после того, как узнал, что его кумир заразился коронавирусом. По данным СМИ, мужчине не было и 40 лет. Бусса Кришна ежедневно поклонялся американскому лидеру. По словам его родственников, Кришна впал в депрессию, узнав о болезни Трампа и его супруги Мелании, и потерял аппетит, пишет Indian Express.

Кришна выложил в своем Facebook множество видео, часто в слезах, с пожеланиями супругам скорейшего выздоровления. 11 октября индийца хватил удар. Когда его привезли в больницу, врачам осталось лишь констатировать смерть.

Перед февральским визитом Трампа в Индию Кришна рассказывал Reuters, что начал поклоняться ему четыре года назад, после того, как увидел политика во сне. С тех пор он превратил свое жилище в "храм Трампа": установил во дворе под навесом шестифутовую статую президента США, расписал стены вокруг нее фамилией Трампа, развесил в доме его фотографии, носил футболки с изображением своего любимца. Уходя из дома, Кришна брал с собой снимок Трампа в рамке. По словам мужчины, родственники его не одобряли, говоря, что он позорит их перед обществом.

Возведя американского президента в культ, Кришна привлек мировое внимание к своей маленькой деревушке и мечтал лично встретиться с Трампом. Двоюродный брат индийца выразил надежду, что до главы Белого дома дойдут хотя бы новости о смерти его почитателя. Многие пользователи Twitter перепостили информацию о кончине Кришны, отметив в постах официальные аккаунты президента и первой леди.

