Индонезийскую подлодку нашли расколотой на три части. Погибли все 53 члена экипажа

Индонезийскую подводную лодку KRI Nanggala-402, затонувшую у берегов острова Бали в среду, нашли на дне моря, она была расколота на три фрагмента. Все 53 члена экипажа погибли, подтверждают во флоте страны.

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Представитель флота в воскресенье заявил, что утром военные поймали слабый радиосигнал, исходившей от подлодки, которая находилась на глубине около 800 м.

В место, где находился источник сигнала, был спущен батискаф, визуально подтвердивший гибель судна. Подлодку в течение нескольких дней искали шесть военных кораблей и вертолет.

В поисковой операции участвовали корабли Сингапурского и Малайзийского флотов, Австралия, Германия, Индия и Франция предложили помощь.

Подлодка исчезла в ходе маневров, после того, как запросила разрешения погрузиться на большую глубину. Причина ее гибели пока не ясна. Изготовленной в Германии субмарине было 40 лет, но в 2012 году она прошла переоборудование.

В субботу индонезийский флот подтвердил, что в районе, где исчезла подлодка, были обнаружены ее фрагменты и ряд личных вещей, в том числе молельные коврики.

Глава командования флота Юдо Маргоно добавил, что из затонувшего корабля достали еще ряд предметов, в числе которых якорь и спасательные жилеты.

"KRI Nanggala раскололась на три части — корпус корабля, хвостовая часть и основные части отделились друг от друга, в основной части трещина", — сказал он на пресс-конференции в воскресенье.

Главнокомандующий индонезийскими вооруженными силами Хади Тжаджато добавил, что экипаж подлодки никак не мог выжить.

"С большой печалью я могу сообщить, что все 53 находившихся на борту человека скончались", — сказал он журналистам.

Ранее эксперты говорили, что подлодку нашли на глубине, которая значительно превосходила максимальные возможности субмарины, а запасов кислорода у моряков было всего на три дня.

Президент страны Джоко Видодо назвал экипаж затонувшей субмарины "лучшими из патриотов", и добавил: "Вся Индонезия хочет передать, особенно членам семей экипажа, что глубоко скорбит в связи с инцидентом".