Инфляция в еврозоне в июле опять обновила рекорд

Рост цен за месяц в Европе достиг 8,9%, превысив июньский рекордный показатель в 8,6%. Основным драйвером инфляции эксперты называют подорожание энергоносителей из-за войны в Украине.

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Резкий рост цен на энергоносители из-за войны в Украине приводит к тому, что инфляция в еврозоне ставит все новые рекорды. Так, в июле потребительские цены выросли на 8,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таковы предварительные данные по оценке совокупного роста цен, обнародованные в пятницу, 29 июля, Европейским статистическим ведомством (Eurostat).

При этом экономисты ожидали, что по сравнению с июнем показатель не изменится и составит 8,6% в годовом выражении. В мае общеевропейская инфляция составила 8,1%, в апреле — 7,4%. Это означает, что текущий уровень инфляции все еще значительно превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), ориентированного на уровень в 2%.

Эксперты и глава ЕЦБ Кристин Лагард уже инициировали повышение процентной ставки из-за резкого роста инфляции. На прошлой неделе ЕЦБ впервые за последние одиннадцать лет объявил о повышении ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов. Это в два раза больше, чем было объявлено первоначально. По сравнению с другими центральными банками, реакция ЕЦБ была запоздалой. Некоторые наблюдатели считают, что возможно дальнейшее повышение. Следующее заседание ЕЦБ по процентным ставкам состоится 8 сентября во Франкфурте-на-Майне.

Самый высокий уровень инфляции в еврозоне — в странах Балтии

По данным Eurostat, цены на энергоносители в июле выросли на 39,7% в годовом исчислении после 42-процентного роста в июне. Непереработанные продукты питания подорожали на 11%, а цены на услуги выросли на 3,7%.

Самый высокий уровень инфляции в еврозоне вновь был зарегистрирован в трех странах Балтии и составил более 20%. В Германии уровень инфляции, рассчитанный по европейским стандартам, составил 8,5%. Наименьшие показатели — на Мальте (6,5%) и во Франции (6,8%).