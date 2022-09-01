После задержки на блокпосте в Новоалександровке и обстрелов во время проезда в "серую" зону миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС. Инспекторы надеются проработать там несколько дней.

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС в захваченном российскими войсками Энергодаре. Информацию об этом подтвердил в четверг, 1 сентября, оператор всех украинских атомных электростанций "Энергоатом".

Российское агентство РИА "Новости" опубликовало видео с машинами миссии, въезжающими на территорию АЭС.

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время проезда инспекторов в "серую" зону между последней линией украинской обороны и местом, где начинается первая линия российских оккупационных сил, были слышны выстрелы со стороны российских военных. Ранее участники миссии в течение нескольких часов ждали возможности двигаться дальше на блокпосте в Новоалександровке.

На этом пропускном пункте возглавляющий миссию глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообщался с журналистами. Он указал, что членам миссии известно о текущей ситуации, в частности об усилении военной активности утром четверга. "Несколько минут назад украинские военные ввели меня в курс дела, рассказали о высоких рисках. Но взвесив все за и против и зайдя так далеко, мы не останавливаемся, мы продолжим двигаться, — заявил он. — Мы считаем, что у нас есть минимальные условия для перехода, принимая во внимание, что риски очень и очень высоки. Тем не менее, я и моя команда верим, что перед нами стоит очень важная миссия".

30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а на следующий день — в подконтрольный украинским властям город Запорожье, расположенный примерно в 55 километрах от станции. По словам "главы" оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого, сотрудники МАГАТЭ пробудут на территории ЗАЭС один день, однако специалисты агентства надеются на более длительный срок пребывания. "Если нам удастся установить постоянное или продолжительное присутствие, то сроки будут увеличены. Но этот первый этап займет несколько дней", — сказал журналистам Гросси.