Институт исследования войны указал на ошибки Путина в кадровых решениях в Вооруженных силах России

Перед вторжением в Украину Путин не назначил командующего военными действиями, так как не хотел делиться ожидавшимся успехом, считает Институт изучения войны (ISW). Аналитики также отмечают частые перестановки в командовании, рассказывает Deutsche Welle.

Ожидая успеха полномасштабной войны против Украины, президент РФ Владимир Путин не назначил единого командующего войсками, участвующими во вторжении, так как хотел объявить завоевание территорий соседней страны личной геополитической победой, считает американский Институт изучения войны (ISW). Решение Путина вторгнуться в Украину без четкой, осмысленной командной структуры и его нежелание назначать командующего военными действиями оказали долгосрочное влияние на управление российскими подразделениями в Украине, отмечают авторы очередного аналитического обзора ISW, опубликованного 30 апреля.

NEW: #Putin’s decision to invade #Ukraine without a clear and doctrinal command structure and his reluctance to appoint an overall theater commander have had lasting effects on the organization of the Russian command in Ukraine.

Tonight's assessment: https://t.co/IYwos5LUaP pic.twitter.com/xZN8vfb6sV