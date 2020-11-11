Институт русского языка назвал главные слова 2020 года в России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "самоизоляцию" и "обнуление" главными словами 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора филологических наук, научного руководителя проекта "Слово года" института имени Пушкина Михаила Осадчего.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он рассказал, что эксперты отобрали самые обсуждаемые темы года, с большим отрывом лидируют пандемия коронавируса и внесение изменений в Конституцию РФ.

На основе анализа текстовых блоков были отобраны ключевые слова, пояснил Осадчий.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

1

Source

Tags

Россия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод