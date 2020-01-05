Иран анонсировал атаку на военные объекты США и вышел из ядерной сделки

Иран нанесет удар по военным объектам США, заявил советник высшего руководителя республики генерал-майор Хоссейн Дехган. Об этом сообщает CNN. Кроме того, Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году между иранскими властями и шестью странами-посредниками, сообщает Associated Press.

Дехган, как отмечает телеканал, подчеркнул, что атаку в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани проведут непосредственно иранские силы, а не различные боевики и военизированные формирования, подконтрольные Тегерану на Ближнем Востоке..

Воинский контингент США в этом регионе очень велик, пишет CNN. Так, в Саудовской Аравии находятся "тысячи американских солдат", а на территории Ирака есть сразу несколько баз, на которых дислоцированы около пяти тысяч военнослужащих. Помимо этого, США развернули в Катаре крупную авиабазу Аль-Удейд и имеют некоторое число военных в Иордании, Кувейте и ОАЭ.

Иранское государственное телевидение сообщило, что Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным в соответствии с ядерной сделкой. До этого Иран поэтапно отказывался от условий ядерной сделки после того, как США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из соглашения.

Ранее 5 января парламент Ирака потребовал вывести из страны все иностранные войска. Кроме США, там находятся военные Великобритании, которым, по данным The Times, отдан приказ готовиться к возможным спасательным операциям. The Sun писал, что Лондон в случае эскалации конфликта готов поддержать американского союзника, задействовав атомную подводную лодку с крылатыми ракетами "Томагавк".

3 января в аэропорту Багдада в результате ракетного удара вооруженных сил США погиб командующий спецподразделением "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично президент США Дональд Трамп. Тегеран неоднократно обещал отомстить Вашингтону за убийство генерала, Трамп же пригрозил, что в этом случае США нанесут удары по 52 целям на территории Ирана.