Иран намерен резко повысить уровень обогащения урана

Иранские власти сообщили МАГАТЭ о намерении довести уровень обогащения урана до 20%. Согласно ядерной сделке, этот показатель не должен превышать 4,5%. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Иран намерен довести до 20% уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, что значительно выше параметров, предусмотренных многосторонним соглашением по иранскому атому от 2015 года. Об этом сообщил в субботу, 2 января, представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее заявление власти Ирана направили в МАГАТЭ 31 декабря. При этом они не сообщили, когда планируют приступить к реализации планов. Тегеран ссылается на принятый 2 ноября иранским парламентом закон, согласно которому в стране ежегодно должно производиться "не менее 120 килограммов урана, обогащенного до 20%".

Атомная сделка

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) -, которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие. США в мае 2018 года вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

Джо Байден спасет ядерную сделку?

По данным МАГАТЭ на ноябрь 2020 года, обогащение урана в Иране достигло уровня, превышающего предусмотренный СВПД лимит в 3,67%, но в то же время менее 4,5%, что соответствует нормам организации. Однако запасы ядерного топлива в Исламской республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

Подписавшие СВДП Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия еще надеются, что сделку удастся спасти после прихода к власти нового президента США Джо Байдена. В то же время глава Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит скептически оценивает перспективы СВДП. "Успешное возобновление ядерной сделки может стоить большего политического капитала, чем Джо Байден готов инвестировать в него", - сказал Смит в субботу в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung