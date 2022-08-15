Иран отрицает причастность к нападению на Салмана Рушди

Власти в Тегеране призывают не обвинять их в покушении на писателя, за убийство которого в Иране назначена крупная денежная награда. 75-летний Рушди после нападения был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Власти Ирана утверждают, что не были вовлечены в подготовку покушения на писателя Салмана Рушди, тяжело раненого во время своего выступления в США в минувшую пятницу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

"В ситуации с покушением на Рушди мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников", — заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. Он также подчеркнул, что "никто не имеет права обвинять Иран" в причастности к покушению.

В МИД Ирана добавили, что не располагают никакой информацией о нападении на Рушди, которая отличалась бы от публикуемой в западной прессе.

12 августа незадолго до начала выступления в штате Нью-Йорк на писателя напал 24-летний Хади Матар — он нанес Рушди ножевые ранения, впоследствии был задержан и отказался признать вину. Писатель был оперативно госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Врачи диагностировали поражение печени и нервов в руке, также серьезно пострадал глаз — вероятно, его спасти не удастся.

В Иране уже более 30 лет призывают к убийству литератора за его роман "Сатанинские стихи". В том числе, за успешное покушение обещают награду в размере 3 млн долларов (2,93 млн евро).