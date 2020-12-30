Иран выплатит компенсации семьям жертв катастрофы украинского Boeing

Власти Ирана спустя почти год после катастрофы украинского пассажирского самолета Boeing, сбитого под Тегераном, одобрили выплату компенсаций семьям погибших. Каждая из них "в скорейшем времени" получит в качестве компенсации по 150 тысяч долларов США, сообщило в среду, 30 декабря, иранское государственное агентство ИРНА со ссылкой на администрацию президента страны.

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"Выплата поручена министерству дорог и городского развития. Она должна произойти до первой годовщины инцидента. Иранское правительство уплатит деньги погибшим пассажирам, невзирая на их расу или национальность в соответствии с международными нормами", — заявила в интервью агентству вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди.

Авиакатастрофа близ Тегерана

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев 8 января 2019 года, был сбит вскоре после взлета и рухнул на землю. Жертвами катастрофы стали все 176 человек, находившихся на его борту. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера лишь через несколько дней, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету.

Спустя месяц после крушения Иран признал неспособность самостоятельно расшифровать бортовые самописцы авиалайнера из-за отсутствия необходимых технологий. Ограничительные меры из-за пандемии Covid-19 не позволили иностранным специалистам прибыть в страну для анализа "черных ящиков". В июле к их расшифровке приступило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Решение передать бортописцы Франции Иран согласовал с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США.