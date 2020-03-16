Ирландия закрывает все пабы и бары из-за коронавируса

Правительство Ирландии потребовало от владельцев пабов и баров закрыть до конца марта свои заведения в целях предотвращения распространения коронавируса, несмотря на приближающийся День святого Патрика, который отмечается 17 марта.

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"Правительство призывает все пабы и бары (включая бары при отелях) к закрытию с вечера воскресенья 15 марта до как минимум 29 марта", — говорится в сообщении, опубликованном премьер-министром страны Лео Варадкаром.

В Республике ранее уже были запрещены массовые мероприятия и собрания. Решение правительства о закрытии пабов было принято из-за того, что эти места подразумевают социальное взаимодействие людей, а алкоголь снижает уровень личных ограничений.

За минувшие сутки количество новых случаев коронавируса увеличилось в Ирландии на 25% (+40 зараженных), в результате чего общее число больных достигло 169, сообщает BBС. Двое из заболевших к настоящему моменту скончались.

Правительство также призвало население не организовывать домашние вечеринки, "чтобы не подвергать опасности здоровье других людей".

Министр здравоохранения страны Саймон Харрис в своем Twitter возмутился тем, что ирландцы игнорируют рекомендации оставаться дома и продолжают собираться толпами в пабах. На видеоролике, размещенном министром, видно, как в одном из пабов Дублина не протолкнуться от десятков посетителей, весело выпивающих и поющих.

В своем посте Харрис назвал это "оскорблением" усилий медицинских работников. "Медсестры и врачи круглосуточно работают над тем, чтобы противостоять глобальной пандемии. А это оскорбление их усилий. Есть четкие медицинские рекомендации, надо следовать им…", — написал министр здравоохранения.

"Хотя правительство признает, что большинство владельцев пабов и баров ответственно подошли к рекомендациям, считаем необходимым сообщить, что все заведения должны прекратить работу в преддверии Дня святого Патрика", — говорится в заявлении правительства Ирландии.

В правительство также подчеркнули, что в ближайшее время будет принято решение о сокращении или прекращении работы ресторанов, кинотеатров и иных мест проведения досуга.

Кроме того, в Ирландии до 29 марта в связи со вспышкой коронавируса закрыты все школы, колледжи и детские учреждения. Закрыты также культурные учреждения. Отменены все мероприятия в помещениях с участием более 100 человек, а на открытом воздухе — с участием более 500 человек. Премьер-министр Ирландии Лео Вардкар призвал граждан максимально ограничить социальную жизнь.