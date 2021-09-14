Иск Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору — что в нем говорится?

Би-би-си ознакомилась с иском Алексея Навального к Генпрокуратуре России и Роскомнадзору, который накануне был зарегистрирован Тверским судом Москвы. Копию искового заявления предоставил представитель Навального юрист Вячеслав Гимади. Ключевой аргумент иска — блокировка сайтов Навального и его соратников была произвольной и не имела законных оснований.

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В иске говорится, что Навальный "является общественным деятелем, оппозиционным политиком, высказывающимся в том числе на общественно-значимые темы" в интернете. Для информирования граждан о своей общественной и политической деятельности политик зарегистрировал портал и YouTube-канал.

На портале, в частности, публиковались антикоррупционные расследования, а после задержания политика в январе 2021 года была создана страница общественной кампании "Свободу Навальному", сказано в иске. На канале регулярно обсуждались новости политики и экономики с участием политиков, активистов и экспертов.

Летом Роскомнадзор внес эти ресурсы в список содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и несогласованным массовым мероприятиям.

Ведомство заблокировало примерно 50 связанных с Навальным ресурсов, в том числе navalny.com и free.navalny.com, которые, по мнению прокуратуры,"используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности". Под блокировку попали и сайты соратников Навального Любови Соболь, Леонида Волкова, Олега Степанова и региональных штабов, признанных судом экстремистскими и запрещенными.

Как сказано в иске, Роскомнадзор уведомил истца, что ресурсы заблокированы по требованию Генпрокуратуры как содержавшие призывы к "осуществлению экстремистской деятельности".

Ключевым аргументом в иске является утверждение, что блокировка не имела законных оснований и была произвольной. По мнению истца, Роскомнадзор лишь формально сослался на соответствующие нормы закона без конкретных претензий к контенту и указания на то, какие именно слова и фразы содержали запрещенную информацию.

Навальный утверждает, что это не позволило ему удалить запрещенную информацию, чтобы иметь возможность продолжить работу сайта.

Политик в своем в иске заявляет о вмешательстве в свободу выражения мнений, не имеющем законных оснований. При этом законе "Об информации", на основании которого блокируются сайты, нет ограничений для "усмотрения" властей, владельцы сайтов не защищены от произвольного вмешательства, обращает внимание Навальный.

Он ссылается в иске на решения Европейского суда по правам человека, позиции которого, по его мнению, противоречат действия Роскомнадзора. В частности, Навальный приводит позицию ЕСПЧ о том, что сплошная блокировка доступа к сайту без разграничения законной и незаконной информации фактически равна запрету газеты или телеканала.

В иске также говорится, что ограничения доступа ко всему массиву данных и архиву публикаций требует убедительного обоснования. По мнению истца, блокировка его ресурсов нарушает статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует свободу выражения мнений.

Навальный требует признать действия Роскомнадзора и Генпрокуратуры незаконными и обязать их отозвать решения и устранить нарушение его прав. Копия требования Генпрокуратуры ему направлена не была — Навальный просит суд ее истребовать. По итогам получения документов в суде аргументы иска будут уточняться, следует из позиции защиты.

Накануне стало известно, что Навальный подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру. Информация об иске появилась в картотеке Тверского суда Москвы. Дело зарегистрировано и передано судье Марии Грибовой. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сказала Би-би-си, что в иске оспаривается блокировка сайтов navalny.com.

В конце июля Роскомнадзор заблокировал примерно 50 связанных с Навальным сайтов, а в середине августа потребовал от App Store и Google Play удалить приложение "Навальный". В начале сентября в России заблокировал сайт проекта "Умное голосование", заявив, что он используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой организации. После внесения ссылок на "Умное голосование" в реестр запрещенной информации они пропали из поисковой выдачи "Яндекса".

В рамках этого проекта соратники Навального хотят скоординировать на выборах людей, готовых голосовать против "Единой России". 17-19 сентября в России пройдут выборы разного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы.

Структуры Навального летом были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" под судебный запрет не попал, но власти связывают его с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента).

По меньшей мере два человека были привлечены судом к административной ответственности за использование символики "Умного голосования" — оба в Ростове-на-Дону.

Навальный отбывает срок по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области, многие его соратники стали фигурантами уголовных дел после зимних протестов 2021 года и покинули страну. Оппозиционер ранее подавал несколько исков — к колонии, оспаривая статус склонного к побегу, и к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, требуя признать ложными его слова о связях с ЦРУ.