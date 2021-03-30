Испанцев обязали носить маски даже на пляжах

Правительство Испании ужесточило масочный режим в стране, и с 30 марта граждане должны ходить в масках в том числе на улице, на пляже и других открытых пространствах, и даже если есть возможность соблюдать необходимую санитарную дистанцию, пишет El Mundo.

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Требование касается всех, начиная с возраста шести лет. Маски теперь обязательны для всех видов общественного транспорта, а также для частных машин, если в салоне находится от девяти человек, не проживающих в одном доме. В пассажирских судах людям разрешили снимать маски только в каютах.

Исключение сделано для тех, у кого бывают проблемы с дыханием и ношение масок их усугубляет, для инвалидов, не способных контролировать ношение маски, а также для ситуаций, когда носить маску не представляется возможным. Заниматься на улице спортом в индивидуальном порядке можно также без маски.

Эти требования содержит вступивший в силу закон, который был принят на фоне ожидания четвертой волны коронавирусной инфекции. В Каталонии такие требования действуют с июля 2020 года.

В Испании с начала пандемии выявили 3 270 825 случаев заражения коронавирусом, 75 199 заболевших умерли.