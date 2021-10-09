Испания хочет платить молодым людям 250 евро в месяц, чтобы те съехали от родителей

Чтобы молодые люди Испании могли найти себе жилье и платить за аренду, введут специальные жилищные бонусы, рассказал премьер-министр Испании Санчо, представляя Государственный бюджет на 2022 год.

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Ваучер на 250 евро в месяц в течение двух лет смогут получать молодые люди в возрасте 18-35 лет. На поддержку могут претендовать молодые жители Испании, которые получают зарплату, и чей годовой доход не превышает 23,725 евро. В случае с наиболее уязвимыми семьями, молодые люди также могут рассчитывать на дополнительные субсидии на аренду в размере до 40%.

Сейчас многие молодые люди в Испании вынуждены жить с родителями из-за высокой арендной платы, низких зарплат и высокого уровня безработицы. В среднем в Испании люди съезжают от родителей в возрасте 30 лет, средний возраст в Евросоюзе — 26,4 года, пишет VICE.

"Нам нужны сплоченные и устойчивые города, чистые и способствующие самостоятельности молодежи", — заявил премьер. По его словам, новые жилищные бонусы для молодежи помогут достигнуть цели.