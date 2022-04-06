Испания и Нидерланды просят изменить бюджетные правила ЕС
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Испания и Нидерланды сформировали необычный союз, чтобы реформировать бюджетные правила ЕС. Эти две страны обычно занимают противоположные стороны на фискальных дебатах, сообщает телеканал Euronews.

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Министр финансов Нидерландов Сигрид Каг: "Давайте не будем тратить силы и время на поверхностные разногласия. Давайте сосредоточимся на том, что у нас общее".

Текущие фискальные правила требуют от стран-членов удерживать дефицит бюджета ниже 3%, а государственный долг — ниже 60% ВВП.

Действие правил было приостановлено в марте 2020 года, чтобы смягчить последствия пандемии. ЕС хочет пересмотреть эти правила, пока они снова войдут в силу в 2023 году.

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