Испания и Нидерланды просят изменить бюджетные правила ЕС

Испания и Нидерланды сформировали необычный союз, чтобы реформировать бюджетные правила ЕС. Эти две страны обычно занимают противоположные стороны на фискальных дебатах, сообщает телеканал Euronews.
Министр финансов Нидерландов Сигрид Каг: "Давайте не будем тратить силы и время на поверхностные разногласия. Давайте сосредоточимся на том, что у нас общее".
Текущие фискальные правила требуют от стран-членов удерживать дефицит бюджета ниже 3%, а государственный долг — ниже 60% ВВП.
Действие правил было приостановлено в марте 2020 года, чтобы смягчить последствия пандемии. ЕС хочет пересмотреть эти правила, пока они снова войдут в силу в 2023 году.