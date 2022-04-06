Испания и Нидерланды просят изменить бюджетные правила ЕС

Испания и Нидерланды сформировали необычный союз, чтобы реформировать бюджетные правила ЕС. Эти две страны обычно занимают противоположные стороны на фискальных дебатах, сообщает телеканал Euronews.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министр финансов Нидерландов Сигрид Каг: "Давайте не будем тратить силы и время на поверхностные разногласия. Давайте сосредоточимся на том, что у нас общее".

Текущие фискальные правила требуют от стран-членов удерживать дефицит бюджета ниже 3%, а государственный долг — ниже 60% ВВП.

Действие правил было приостановлено в марте 2020 года, чтобы смягчить последствия пандемии. ЕС хочет пересмотреть эти правила, пока они снова войдут в силу в 2023 году.