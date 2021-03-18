Испания легализовала эвтаназию. Теперь она разрешена в шести странах мира
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Испания приняла закон о легализации эвтаназии, став четвертой страной в Европе, позволяющей людям покончить с собой при определенных обстоятельствах.

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В четверг нижняя палата испанского парламента одобрила законопроект при поддержке центристских и левых партий.

Закон позволяет людям взрослого возраста с "серьезными и неизлечимыми" заболеваниями, которые вызывают "невыносимые страдания", осуществить решение уйти из жизни.

Ожидается, что он вступит в силу в июне.

До принятия закона оказание помощи в добровольном уходе из жизни в Испании потенциально могло привести нарушителей за решетку сроком до 10 лет.

"Сегодня мы стали более гуманной, справедливой и свободной страной, — написал в "Твиттере" премьер-министр Испании Педро Санчес через несколько минут после голосования. — Закон об эвтаназии, широко востребованный обществом, наконец, стал реальностью".

Сторонники эвтаназии приветствовали принятие закона, консервативные и религиозные группы — осудили.

В настоящее время эвтаназия является законной лишь в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии.

Парламент Португалии попытался принять аналогичный закон, но на этой неделе верховный суд страны отклонил его как неконституционный.

Что произошло в парламенте?


Законодатели из нижней палаты испанского парламента приняли закон, получив 202 голоса "за" и 141 голос "против" при 2 воздержавшихся.

Для принятия закона коалиционному правительству Испании, возглавляемому Социалистической партией премьер-министра Санчеса, пришлось заручиться поддержкой других партий.

"Сегодня важный день: мы движемся по пути к признанию прав человека. Мы движемся к более гуманному и справедливому обществу", — сказала законодателям министр здравоохранения Каролина Дариас.

Группы сторонников и противников законопроекта устроили демонстрации у стен парламента во время дебатов и голосования.

Данель Асер Лоренте, 45-летняя преподавательница, мать которой страдала болезнью Альцгеймера и ей было отказано в праве покончить с собой, сказала агентству AFP: "С сегодняшнего дня мы, испанцы, сможем спать легче, чувствуя себя немного свободнее".

У нового закона, однако, есть и непримиримые противнике в лице крайне правых и религиозных групп, которые считают эвтаназию неправильной.

Крайне правая партия Vox заявила, что будет оспаривать закон в Конституционном суде Испании.

Что разрешает закон?


Испанский закон допускает два способа, позволяющих человеку покончить с собой: эвтаназия и ассистированный суицид (помощь в самоубийстве).

Эвтаназия — это акт намеренного прекращения жизни, чтобы облегчить страдания, например, смертельная инъекция, сделанная врачом. В случае помощи в совершении самоубийства действие совершается самим человеком при участии помощника.

Чтобы воспользоваться любой из двух возможностей, человек должен:

  • страдать "серьезным или неизлечимым заболеванием" или находиться в "хроническом или недееспособном" состоянии, которое вызывает "невыносимые страдания"
  • быть совершеннолетним гражданином Испании или законным резидентом страны
  • быть "полностью осведомленным" и находиться в здравом уме и твердой памяти, когда отправляет запрос, который необходимо подавать дважды в письменной форме с интервалом в 15 дней
  • Врач может отклонить запрос, если требования не были соблюдены. Запрос должен быть одобрен вторым врачом и регулирующим органом.

Любой врач может отказаться от участия в процедуре по моральным соображениям.

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