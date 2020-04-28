Испания может снять все ограничения к концу июня
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Испания может полностью снять карантин к концу июня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.

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Премьер объяснил, что процесс выхода из карантина будет постепенным и отличаться в разных регионах.

"К концу июня мы как страна будем в ситуации нового нормального состояния, если развитие эпидемии будет контролироваться на каждой территории", — заявил Санчес.

В Испании карантин был введен 14 марта и трижды продлевался. Всего коронавирусом заразились около 211 тысяч, скончались почти 24 тысячи человек. Страна находится на третьем месте в мире по количеству смертей (после США и Италии) и на втором месте по числу заражений (после США).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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