Испания поставит Украине ЗРК и танки Leopard: тренинг пройдет в Латвии

Испания планирует поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Shorad Aspide и немецкие танки Leopard A4, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники.

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По оценкам собеседников издания в Минобороны, украинской армии могут быть переданы около 40 отремонтированных танков. Кроме того, Испания намерена обучить украинских военнослужащих обращению с этой техникой. Тренинг планируется провести в Латвии, сообщает Deutsche Welle.

Ранее сообщалось, что Испания планирует отправить в Латвию зенитную батарею и примерно 100 солдат, которые присоединятся к уже имеющемуся в странах Балтии испанскому контингенту из 500 военных. Минобороны Испании готовится разместить в Латвии зенитную батарею NASAMS, сообщает издание.

С 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину, Испания уже объявила, что направит в Латвию еще 150 военных.