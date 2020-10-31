Испанию охватили протесты против антикоронавирусного карантина
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В городах Испании радикально настроенная молодежь яростно протестует против жестких карантинных мер и отсутствия, по ее мнению, должной государственной помощи безработным.

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Наиболее ожесточенные столкновения с полицией протестующих против карантинных мер испанцев произошли в Барселоне. Здесь в ночь с пятницы на субботу, 31 октября, сотни молодых людей перекрывали баррикадами улицы, поджигали мусорные контейнеры и автомобили, в том числе полицейские фургоны, громили и грабили магазины, бросали в полицию камни и бутылки.


Молодежь, недовольная карантинными мерами, требовала немедленной отставки правительства — как центрального, так и регионального. В ходе столкновений с полицией, которая применила против протестующих дубинки, были ранены более 30 человек, в том числе 20 полицейских. Десятки манифестантов задержаны.

В центре города Бургос манифестация под антикарантинными лозунгами сначала носила мирный характер, но затем сотни агрессивно настроенных молодых людей, вооруженных камнями и палками, напали на полицейский спецназ. Полиция была вынуждена отступить под натиском толпы. Ущерб, нанесенный городскому хозяйству и частным лицам — из-за погромов и поджогов — оценивается миллионами евро.

Не менее яростные столкновения произошли между манифестантами и силами правопорядка в городах Кантабрии, на севере Испании, в том числе в столице провинции — Сантандере. Здесь по обвинению в "покушении на жизнь сотрудников полиции, неповиновении властям и причинении ущерба городскому хозяйству" задержано восемь человек. В городе Сарагоса, столице Арагона, за аналогичные деяния за решеткой оказались пять протестующих. Беспорядки отмечались и в баскском городе Бильбао, где антикарантинные лозунги сопровождались требованиями независимости Страны басков от Испании.

Протесты в Испании — не только против карантина

По данным опрошенного DW мадридского социолога Энкарнасьон Вакеро, ныне протестующая молодежь "недовольна не только жесткими карантинными мерами" — введением комендантского часа, ограничением свободы передвижения, возможностью собираться компаниями числом не более 6 человек, обязанностью носить защитные маски и другими ограничениями. Раздражение населения вызывает и отсутствие должной государственной помощи людям, потерявшим из-за пандемии работу.

Протестующие недовольны, в частности, хаотичным, по их оценке, характером карантинных мер, когда эти меры то вводятся, то отменяются, неразберихой в статистике с умершими, а также высокими штрафами, которые накладываются на нарушителей карантина — от 100 до десятков тысяч евро.

Испания относится к странам, наиболее пострадавшим от пандемии. С марта 2020 года здесь заразились 1 200 000 человек. Умерли, по данным правительства, 29 тысяч, хотя даже министерство здравоохранения не исключает, что жертв может быть значительно больше. По данным независимых источников, речь идет о 60 тысячах скончавшихся. За последние сутки коронавирусом SARS-CoV-2 в Испании заразилось около 10 тысяч человек.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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