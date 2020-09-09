Испытание оксфордской вакцины от коронавируса приостановлено из-за болезни добровольца

Причина замораживания 3-ей фазы испытаний вакцины, разрабатывавшейся Оксфордским университетом и AstraZeneca, — болезнь одного из волонтеров. По данным The New York Times, у него — признаки воспаления спинного мозга.

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Зарегистрированная в Великобритании компания AstraZeneca приостановила проводившуюся совместно с Оксфордским университетом третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в связи с возникновением заболевания неясной этимологии у одного из добровольцев. Представители компании сообщили во вторник, 8 сентября, что берут паузу, которая должна позволить независимому комитету проанализировать показатели безвредности вакцины. Они отметили, что речь идет о "стандартном процессе проверки". Сотрудники фармацевтического гиганта указали при этом, что работают над тем, чтобы задержка не отразилась на сроках выпуска препарата.

The New York Times: У добровольца — воспаление спинного мозга

Позднее последовало еще одно заявление, в котором подчеркивалось, что речь идет о полной приостановке испытаний. Американский сайт STAT, специализирующийся на новостях, связанных со здоровьем, отметил, что информация о "характере побочной реакции и о том, когда она произошла", пока не разглашаются, однако, по данным источника, доброволец должен поправиться.

Источник агентства Reuters, в свою очередь сообщил, что заболел один из 12 тыс. волонтеров в возрасте от 5 до 70 лет, испытания с их участием начались в мае. Собеседник The New York Times рассказал, что у добровольца зафиксированы признаки поперечного миелита — воспаления сегментов спинного мозга, которое может быть спровоцировано вирусной инфекцией.

Клинические испытания вакцины-кандидата ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), разработанной Оксфордским университетом, проводились, в частности, в Бразилии, ЮАР и Великобритании. Всемирная организация здравоохранения ранее называла ее в качестве наиболее вероятного претендента на эффективную защиту от вируса.