Исследование Литвы: вакцина Pfizer/BioNTech действенна и против дельта-штамма
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вакцина Pfizer/BioNTech действенна и против дельта-штамма коронавируса, в том числе в плане защиты от осложнений и смерти, показывает анализ данных Департамента статистики Литвы.

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В соответствии с данными представленного в среду в правительстве исследования, эффективность этой вакцины против дельта-штамма составляет 77-80%.

"У полностью вакцинированных риск заразиться примерно в пять раз меньше, то есть это вакцина особо высокой эффективности. Я бы сказал, это прекрасные результаты", — заявил журналистам представитель Департамента статистики Йонас Бачялис.

Он подчеркнул, что эффективность вакцины выше для молодых людей и тех, кто привился недавно (эффективность превышает 90%).

В плане госпитализации эффективность вакцины достигает 83-92%. Риск госпитализации для непривитых в десять раз превышает риск для привитых.

Риск умереть для непривитых как минимум в двадцать раз выше, чем для привитых, показал анализ

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