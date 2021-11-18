Исследование: популяция птиц в странах ЕС сократилась примерно на 600 миллионов

С 1980 года в Европейском Союзе (ЕС) примерно на 600 миллионов особей сократилось количество гнездящихся птиц, сообщила агентству LETA представитель Латвийского орнитологического общества Кития Балцаре, ссылаясь на новейшее исследование.

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Значительная часть этого снижения вызвана именно сокращением наиболее распространенных видов птиц, например, воробьев, дроздов и жаворонков.

Группа исследователей, которая состояла из экспертов британской организации по охране окружающей среды RSPB, международной организации BirdLife International Чешского орнитологического общества, проанализировала 378 видов птиц из имеющихся 445, которые главным образом гнездятся на территории стран ЕС. Эксперты пришли к выводу, что в период с 1980 по 2017 год общее сокращение количества птиц составило от 17% до 19% — от 560 до 620 миллионов птиц, указала Балцаре.

Из 175 видов восемь составляют 69% от общего сокращения количества особей. Эти восемь видов — домашний воробей, желтая трясогузка, домашний дрозд, полевой жаворонок, пеночка-весничка, канареечный вьюрок, коноплянка, и полевой воробей.

Тем временем из 203 видов птиц, чья популяция растет, другие восемь видов составляют 66% от общего прироста. Этими видами являются черноголовая славка, пеночка-теньковка, черный дрозд, крапивник, зарянка, витютень и лазоревка.

Наибольшее сокращение численности — на 247 миллионов особей или 50% популяции — наблюдается у домашнего воробья. Количество желтых трясогузок сократилось на 97 миллионов, домашних дроздов — на 75 миллионов. Полевых жаворонков стало меньше на 68 миллионов особей.

Исследователи объясняют сокращение популяций обоих видов воробьев изменениями в сельскохозяйственной политике и практике в этот период. Кроме того, при сравнении популяций птиц по средам обитания наиболее значительное снижение количества особей наблюдается у птиц, живущих в сельских хозяйствах и на лугах.

Наибольшее сокращение численности птиц произошло в 80-е и 90-е годы прошлого века, в последнее десятилетие спад замедлился. Директива ЕС о птицах и Директива о биотопах обеспечивают защиту приоритетных видов и сред обитания. Например, популяции хищных птиц увеличились в результате усиления защиты и сокращения использования пестицидов, а также внедрения проектов восстановления численности особей.

Как подчеркнул председатель Латвийского орнитологического общества Виестурс Керус, учитывая произошедшие в Латвии с 80-х политические изменения, перемены в популяции местных птиц не происходили в то же время, что и в странах Западной Европы. Однако они шли по той же траектории — в Латвии также резко сократилась численность желтых трясогузок, домашних воробьев и полевых жаворонков.

"В Латвии также было бы важно подумать о том, как улучшить состояние популяции полевых птиц, обновить и содержать их среду обитания. В том числе, необходимо выделять сельскохозяйственные субсидии в первую очередь фермерам, которые ведут экологически безопасное хозяйство", — предложил Керус.

Исследователи подчеркнули, что изменения в популяциях распространенных видов птиц может существенно повлиять на всю экосистему, а также на услуги экосистем, от которых зависит и человек.

Представительница организации BirdLife Europe Анна Станева указала, что доклад ясно показал — в природе звучит сигнал тревоги. Хотя защита редких или находящихся под угрозой исчезновения видов позволила им восстановиться, этого слишком мало, чтобы поддерживать популяции наиболее распространенных птиц. В основном их численность сокращается по причине того, что человек разрушает их места обитания. Правительства по всей Европе должны установить юридически связующие цели для восстановления природы, иначе последствия будут серьезными, в том числе для людей, заявила Станева.

Исследование основано на данных Европейской программы мониторинга птиц Европейского совета по переписи птиц (EBCC), в которой участвует Латвийское орнитологическое общество, а также на отчетах государств-членов ЕС о выполнении Директивы ЕС о птицах.