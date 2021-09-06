Исследование: прокремлевские тролли атакуют западную прессу

Согласно новому исследованию, прокремлевские тролли размещают комментарии к статьям на сайтах западных изданий, стремясь склонить общественное мнение на сторону России.

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Центр изучения преступности и безопасности Кардиффского университета обнаружил, что вебсайты 32 известных изданий в 16 странах мира стали мишенью троллей, в том числе сайты британских Mail Online, Express и Times.

По словам исследователей, размещенные на этих сайтах троллями комментарии затем использовались русскоязычными изданиями в качестве основы для статей.

Эта тактика набирала обороты с 2018 года и в последнее время фокусировалась на выводе западных войск из Афганистана.

Авторы исследования приводят в пример публикацию в прошлом месяце статьи на сайте Mail Online о победе талибов ("Талибан" признана террористической организацией и запрещена в России), под которой появилось 2,5 тыс. комментариев.

Но некоторые из них, как утверждается, были частью организованной российской кампании.

Российская новостная статья, написанная на основе некоторых комментариев на сайте Mail Online, была озаглавлена: "Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации".

Исследователи из Кардиффского университета говорят, что это был лишь один из 18 недавних материалов о падении Кабула, подготовленных с использованием комментариев читателей в Великобритании и США и поддерживающих утверждения России о крахе либеральной демократии и провале НАТО.

Ученые из Кардиффа говорят, что это заключительный этап длительной кампании.

Они выявили 242 имеющих отношение к России материала, к которым были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные комментарии.

Ученые использовали метод распознавания паттернов для анализа комментариев читателей, заставивший их предположить, что некоторые аккаунты организованным образом размещали прокремлевский контент.

Эти комментарии затем подхватывались российскими СМИ, которые на их основе создавали из исходной новости русскоязычный материал под определенным углом, указывающий, какого мнения якобы придерживаются британцы.

Целью публикации этих материалов была демонстрация якобы широкой поддержки западными гражданами России или президента Владимира Путина или определенной политики.

Их публиковали в России, но также и в других европейских странах, особенно в Болгарии. Затем их продвигали в соцсетях, включая Telegram, что увеличивало охват аудитории.

Изощренная кампания

По словам профессора Мартина Иннеса, эта изощренная кампания стала возможной потому, что в то время как соцсети тратят много средств на выявление подобных кампаний влияния, традиционные сайты медиа-организаций имеют гораздо меньше возможностей поставить заслон тем, кто создает массовые аккаунты.

Так, было обнаружено, что один аккаунт менял локацию 69 раз, а имя — 549 раз с момента его создания в июне прошлого года.

Некоторые вебсайты СМИ позволяют читателям голосовать за комментарии, и исследователи говорят, что прокремлевские комментарии получали неожиданно большое количество голосов "за".

Россия последовательно отрицает свою причастность к операциям по пропаганде и дезинформации.

Среди других вебсайтов, предположительно ставших мишенью российских троллей, исследователи называют американскую Fox News, Le Figaro во Франции, Der Spiegel и Die Welt в Германии и итальянскую La Stampa.

Би-би-си обратилась за комментариями к Mail Online, Express и Times.