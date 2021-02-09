Исследовательский аппарат ОАЭ вышел на марсианскую орбиту
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Исследовательский аппарат Hope (Al Amal, "Надежда") Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), запущенный в июле прошлого года при помощи японской ракеты-носителя H-IIA, успешно вышел на орбиту Марса 9 февраля. Об этом сообщается в микроблоге миссии в Twitter. Hope стал первым межпланетным космическим аппаратом ОАЭ.

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Для выхода на орбиту Красной планеты аппарат снизил скорость с примерно 121 тыс. километров в час до 18 тыс. километров в час. Для этого Hope почти на полчаса включил все шесть двигателей. Это торможение позволило зонду попасть под воздействие гравитации Марса и оказаться на орбите. В течение следующих двух месяцев аппарат совершит еще несколько маневров для перехода на рабочую орбиту, где ему предстоит осуществить свои основные научные задачи, пишет The Verge.

Аппарат Hope был создан в коллаборации Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и американской Лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо, а также других организаций, включая Университет Аризоны и Калифорнийский университет в Беркли.

Этот зонд предназначен для изучения марсианской атмосферы. В ходе работы на орбите Марса аппарат будет исследовать изменения погоды и фиксировать различные метеорологические явления в нижних слоях атмосферы, например пылевые бури. Для решения этих задач зон оснащен многодиапазонной камерой EXI, инфракрасным спектрометром EMIRS и ультрафиолетовым спектрометром EMUS.

Напомним, сейчас к Марсу приближаются еще два аппарата. Это американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") и китайский аппарат "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"), включающий орбитальный модуль, посадочную платформу и марсоход. Ожидается, что Perseverance совершит посадку на поверхности Марса 18 февраля, а китайский аппарат сделает это весной, после изучения предполагаемого места посадки с орбиты Марса, на которую он должен выйти 10 февраля.

На прошлый год была запланирована и российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", но по ряду причин ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков.

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