Источники: в лагере беженцев в Литве создается кастовая система, есть секс-эксплуатация
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В лагере беженцев в литовском Руднинкай в Шальчининкском районе формируется кастовая система, имеет место сексуальная эксплуатация, а некоторые наиболее бедные мигранты вынуждены заниматься проституцией среди мужчин, сообщил портал 15min.lt, ссылаясь на информацию "Красного Креста".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным портала, касты в лагере формируются по национальному, расовому признаку, по гражданству: к высшей касте принадлежат арабы и курды, к низшей — мигранты из государств Африки, Афганистана, Сирии. Низшей кастой в Рудининкай и в других лагерях становятся граждане Шри-Ланки, Индии и других государств региона. Иерархия также зависит от денег и физической силы.

У более слабых жителей лагерей вымогают деньги за пользование душем, различные касты пользуются разными туалетами.

Источники также сообщили порталу о существующей в лагере сексуальной эксплуатации и проституции, об этом сообщили двое проживающих в лагере мигрантов. Они также сообщили, что могут приобретать у некоторых должностных лиц сигареты и алкоголь.

В Лагере мигрантов Руднинкай поселено около 750 мужчин. Самому молодому его жителю 12 лет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

37

Source

LETA

Tags

Афганистан
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Снова в школу!
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность