Истребители НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России

На минувшей неделе истребители миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтии четыре раза поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

21 апреля российский самолет, летевший из Калининградской области, следовал без летного плана, но поддерживал связь с региональными диспетчерами. 24 апреля один самолет следовал летному плану, поддерживал связь, однако были еще два самолета, следовавших из Калининградской области, у которых не было летного плана, они не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

В этот же день истребители поднялись для сопровождения еще двух российских самолетов, летевших из Калининградской области без летных планов, однако не успели их опознать, поскольку они вернулись в Калининградскую область.

25 апреля были опознаны два российских истребителя, летевшие из Калининградской области без летных планов и не поддерживавшие связь. Они встретили летевший с основной части России самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который следовал летному плану и поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.