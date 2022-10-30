ISW: атака Украины на фрегат ЧФ РФ - ответ на бомбардировки энергообъектов

Вероятно, в Севастополе утром 29 октября вооруженные силы Украины совершили атаку на фрегат Черноморского флота России класса "АдмиралГригорович" с помощью беспилотных надводных кораблей, предполагает американскийИнститут исследования войны (ISW) в своем ежедневном обзоре.

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На кадрах из социальных сетей зафиксировано, что неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов наносят удар по крайней мере по одному фрегату такого класса, пишут эксперты. На кадрах также видно задымление возле порта в Севастополе и действия российских ПВО, которые ведут огонь по воздушным целям.

Минобороны России в субботу заявило, что в "террористической атаке" были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Военные суда в военное время считаются законными целями, напоминает ISW, не соглашаясь с утверждением о теракте.

В 2015 году испытания на Балтике прошел фрегат "Адмирал Григорович". Всего по этому проекту планировалось построить шесть кораблей, из них в 2016 году Черноморский флот получил три - "Адмирала Григоровича", "Адмирала Эссена" и "Адмирала Макарова", сообщал ТАСС.

ISW также пишет, что в состав Черноморского флота входят три фрегата типа "Григорович", все они способны запускать крылатые ракеты "Калибр". Решение Украины нанести удар по фрегату с "Калибрами" в настоящее время имеет смысл, учитывая интенсивную кампанию российских беспилотников и ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, считают эксперты американского института.

"Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным и даже сдержанным ответом на масштабные российские бомбардировки гражданских объектов по всей Украине в последние несколько недель", - говорится в обзоре. Украинские власти не брали на себя ответственность за субботнюю атаку на корабли Черноморского флота.

Насколько существенный ущерб был нанесен кораблям Черноморского флота, неясно, констатирует ISW. Минобороны России заявило, что незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец". Российские официальные лица не признали каких-либо повреждений фрегата.